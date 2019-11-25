處理跨境消費爭議 消基會新增與泰國合作

2019-11-25 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



消基會今天與泰國消費者協會FFC正式簽訂「跨境消費爭議合作備忘錄」，為往來台灣、泰國兩地的廣大消費者，提供協處跨境消費爭議的正式管道。這也是繼日本國民生活中心、澳門消委會、韓國消費者網絡協會Network及新加坡消費者協會後，消基會在亞洲地區取得合作的第五個國際消保組織。

台灣、泰國兩地人民觀光往來熱絡，去年台灣人赴泰人數達67萬9145人次；泰國赴台觀光者，也破32萬人次。當消費者出境發生消費爭議時，一方面缺少相關處理經驗，一方面也有語言文化的隔閡及法律管轄限制。國際間消保團體互助合作搭建暢通管道，可加速處理消費爭議，為兩地民眾提供更適切的跨境申訴調處服務。

近年來，消基會努力開發亞洲地區消保組織聯盟，積極推動簽訂「跨境消費爭議合作備忘錄」，搭起台灣與國際消保團體暢通、有效的合作機制，處理消費申訴，消基會積極串聯的亞洲消保網絡，目前已達成合作關係的團體包含：2017年簽訂的日本國民生活中心、澳門消委會，以及2018年簽訂的韓國消費者網絡協會、新加坡消費者協會。

消基會表示，很歡迎來自東南亞的泰國消費者協會FFC來台，共同舉行跨境消費合作備忘錄簽訂儀式。泰國消費者協會FFC全稱為 Foundation for Consumers，成立於1996年，與消基會同為非營利組織。FFC也相信，消費者增能是提升泰國人民生活品質的根本之道，其位於曼谷的主要辦事處持續與網絡合作伙伴一起從事泰國境內的各種消費覺醒運動。