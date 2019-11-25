LV母公司砸4900億元買下Tiffany 拓展美國珠寶市場佔有率

2019-11-25 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



Tiffany & Co.會不會嫁入LVMH集團，今天就會見分曉。圖／Tiffany＆Co.提供 分享 facebook

在上月底，傳出珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）有意出售的消息，而精品龍頭Louis Vuitton的母公司LVMH則有意出價，不過因為價格談不攏而破局。今日（11/25）LVMH則再次出價，願以163億美元（約4,900議元）購入Tiffany的股份，很快就會有結果。

Tiffany的品牌形象明確，尤其是裝載了飾品的藍色小盒子（Blue Box）也成為許多女性對於夢想、幸福的借代詞。正因為如此鮮明的品牌定位，讓Tiffany在珠寶界佔有一席之地，不過在近年的銷售似乎碰到了瓶頸，除了美國及亞洲市場之外，表現相對的疲軟，所以讓經營層起心動念，決定要脫手賣出股份。而以「併購」聞名的LVMH集團主席Bernard Arnault當然不會放過這個機會。在上月底LVMH集團出價約140億美元，遭到Tiffany高層拒絕，直到今天雙方再度協商，願意提高收購價格，是否會成真，則在今日結束前就會得知。

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若是Tiffany同意這次收購案，將會成為集團的第四個珠寶品牌，而且也一如先前業內人士預測，收購價格遠超於品牌的市值，看的出來Bernard Arnault先生勢在必得，想藉由Tiffany拓展美國市場的佔有率。