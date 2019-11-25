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曾震驚東京的幻相雙人舞 《關於大野一雄》來台

2019-11-25 13:51聯合報 記者何定照／台北即時報導

看亞洲交流的火花。台北表演藝術中心與法國國家舞蹈中心合辦亞洲第一屆「Camping Asia」，希望透過營隊形式，打破機構、藝術家、學院間疆界，實踐人才培育、國際交流等理念，除了各式課程、論壇，工作坊，也有好節目。

由美國Gerard & Kelly團隊與Pedro Camara裝置設計合作，由舞者余宛倫、黃美寧、曾智偉、Timothy Nouzak等人演出的《愛無止盡》，是藉由連串編舞指令與編排，可進行無限循環展演的互動性表演裝置。四名舞者將一男一女接吻的動作指令變形為無法用言語表述的親密感再現，每回行動都始於上個未完成的行動，往復推疊成一個沒有終局的作品，戲劇感十足。11月28日晚間在剝皮寮歷史街區演藝廳演出。

日本藝術家Takao Kawaguchi（川口隆夫）帶來曾震懾東京舞蹈界的《關於大野一雄》，透過觀看錄像紀錄，複製與重現日本戰後現代舞大師大野一雄早年舞作片段，完美演示一場與大野一雄的幻相共譜的雙人舞。

眾所皆知，特立獨行的大野一雄與土方巽相遇時，兩人的化學交流激發了舞踏的誕生。大野一雄從舞台退休之後十年間，推出《O先生的肖像》及兩部Chiaki Nagano（長野千秋）所執導的電影，1977年大野一雄72歲時，以《向阿根廷娜致敬》一作華麗重返劇場，並從那時起在世界各地表演並推廣舞踏。直到2010年時年103歲逝世前，仍持續跳舞。

《關於大野一雄》轟動之故，是川口隆夫試圖透過觀看錄像分毫不差地「複製」與重現大師早年舞作片段，包括《向阿根廷娜致敬》、1981年的《我的母親》及1985年的《死海》、《鬼》及《Wienerwaltz》。如此奇幻雙人舞，11月26、27日在台北華山文創園區烏梅劇院演出。

日本藝術家川口隆夫的《關於大野一雄》。圖／北藝中心提供
日本藝術家川口隆夫的《關於大野一雄》。圖／北藝中心提供
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藝術家阿根廷

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