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醫學躍進！評估精神疾病 可輔助儀器偵測腦功能

2019-11-25 13:14聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

一般精神科醫師評估病情，主要透過會談配合心理測驗，無法抽血驗得，若做腦部電腦斷層(CT)或核磁共振(MRI)往往發現腦部結構無異常，缺乏客觀的生物指標。中國醫藥大學新竹附設醫院引進「近紅外光腦光譜儀（near infrared spectroscopy,NIRS）」，首創技術及判讀，透過測量患者的大腦前額葉功能變化，作為評估精神疾病患者的病情的輔助工具。

中醫大新竹附醫身心科醫師周伯翰指出，NIRS的原理主要是偵測大腦活動時的血流變化進而反應大腦功能變化情形，類似功能性腦磁振造影(fMRI) 的訊號，但相比之下NIRS機器更輕巧，可以在病房內或門診即時施測，更適合容易緊張或病情不穩定的患者，此技術於2005年獲日本政府許可在臨床精神醫療用於鑑別診斷「憂鬱症、思覺失調症與躁鬱症的憂鬱症狀」，周伯翰自2013年從「日本東京大學神經精神醫學研究所」進修回國後，便將此影像分析技術引進台灣。

周伯翰表示，根據日本2014年大規模多中心的研究顯示，利用NIRS技術，可以正確分辨出74.6%的憂鬱症患者與85.5%的躁鬱症或思覺失調症患者。

周伯翰在台灣過去5年來已應用NIRS技術評估超過500位患者大腦前額葉功能，並發表多篇研究論文於國際期刊，研究主題包括思覺失調症、憂鬱症、躁鬱症、失智症、纖維肌痛症與工作過勞者的大腦前額葉功能變化，為此研究領域的專家，爾後更和哈佛醫學院合作，利用人工智慧「深度學習」技術區別正常人與早期思覺失調症患者的NIRS訊號，發現診斷正確率高達八成，此研究成果也於去年美國精神醫學會年會發表。

近期與交大研究團隊更獲國際期刊邀請針對「NIRS於思覺失調症患者的臨床應用」主題撰寫綜合評論(review article)，結論顯示NIRS不僅可以用來追蹤思覺失調症患者的臨床症狀與藥物療效，也可以預測患者未來的生活功能恢復情形，已於今年10月刊在國際期刊「current pharmaceutical design」。

周伯翰也分享，一位25歲初次發病的思覺失調症患者，一開始出現被人跟蹤與監聽的被害妄想且有聽幻覺而出現自言自語情形，經過一個月藥物治療後臨床症狀改善，NIRS也顯示患者的大腦前額葉功能在藥物治療後和治療前相比回復活性，讓患者與家屬「真正看得到」自己的進步，也了解服藥的重要性。

周伯翰指出，前額葉是大腦的司令官，掌管許多複雜高階的認知功能，台灣能否能像日本利用NIRS鑑別診斷精神疾病，仍待更大型的研究才能斷定。但目前研究已發現許多精神疾病如憂鬱症、躁鬱症、失智症、焦慮症、注意力不足過動症等患者均與大腦前額葉功能失調有關，許多研究結果也指出NIRS作為這些精神疾病的藥物治療反應、病情變化或是功能恢復的生物標記亦有相當大的潛力。此外研究也顯示NIRS也可以偵測如腦傷、中風的患者的腦功能恢復狀況。

周伯翰補充，臨床診斷精神疾病黃金準則仍是以會談為主，但是配合較具體的腦前額葉功能變化圖形，更能讓病患與家屬理解精神疾病與腦功能失調之間的關係，進而增加病識感與重視對疾病的治療。

中國醫藥大學新竹附設醫院引進「近紅外光腦光譜儀」，透過測量患者的大腦前額葉功能變...
中國醫藥大學新竹附設醫院引進「近紅外光腦光譜儀」，透過測量患者的大腦前額葉功能變化，作為評估精神疾病患者的病情的輔助工具。記者郭政芬／攝影
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患者憂鬱症

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