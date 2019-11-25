她在好市多買羽絨外套氣炸 才穿10分鐘「毛黏滿身」

2019-11-25 13:40 聯合新聞網 綜合報導



商品價格不一定能反應品質好壞。一位女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」po文表示，自己在好市多買了一件羽絨外套，穿不到10分鐘，就發現內搭的背心上沾黏著多量羽毛外，乘坐的車內也見羽毛到處飄散，原po直覺對身體有礙。

原po文中表示，去好市多買東西時，在賣場成衣區看見一件藕色羽絨外套有點心動，而它的價格也在接受範圍，因感天氣漸涼，決定買回家穿。才穿沒多久就發現羽絨外套會漏毛，她抱怨說「穿不到10分鐘，內搭背心全是羽毛」，尤其是在車子內穿時，羽毛在車內四處飛，感覺會吸進鼻內，又怕對身體有礙。

po文一出，看完文章的網友紛紛留言回應說「品質不好，一分錢一分貨」、「我買好市多的羽絨背心也是一直漏羽絨」，有網友建議去退貨，「退，—定要客訴」、「退！退！退！便宜不代表要忍受低劣品質」。

有網友表示「應該是衣服材質差，內為羽絲吧」、「其實這種衣服多少都會掉啦，如果太多就拿去退吧」，之前曾買過類似產品的網友直接建議「以前買過但沒退貨，直接回收」、「去年有買掉毛非常嚴，感覺比外面夜市買的還要差，直接退貨」。

據販賣羽絨外套的店家表示，羽絨外套漏毛嚴重除了內容填充物的好壞之外，羽絨外套的表布材質和車工差異也有影響。

網友在好市多買了一件羽絨外套，穿不到10分鐘，就發現內搭的背心上沾黏著多量羽毛外。圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook