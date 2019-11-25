入冬配件 點綴潮男靚女

2019-11-25 13:54 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



UNIQLO與Marimekko推出限量聯名羽絨系列。 圖／UNIQLO提供 分享 facebook

11月底該是抗寒、保暖衣物出動的時候了。無論是輕量好攜帶的羽絨背心，或各種材質的保暖外套，還有日本潮男靚女都在穿的刷毛系列，暖冬時尚模式準備開啟。

白色GORE-TEX防水羽絨外套。 圖／AIGLE提供 分享 facebook

一向以時尚優雅設計而受到歡迎的法國休閒品牌AIGLE，為了迎接12月，多款單品選色特別以屬於聖誕節的紅色、白色為主，並利用撞色拼接、品牌經典Liberty彩色緹花，打造繽紛歡愉的佳節氛圍。

因應冬季經常進出室內外的需求，從輕量防潑羽絨外套、GORE-TEX防水羽絨外套、各式充滿設計感的襯衫及保暖配件，皆是實穿的保暖單品。且本季AIGLE的羽絨外套跳脫一般的既定印象，長版修身剪裁，收腰設計，讓女性能保持優美線條，內搭裙裝或褲裝皆合宜。男性單品則以保暖的外套為多，兩件式防水保暖外套，內夾可拆式外套，一件外套兩種穿法，相當實搭。

輕巧單品 羽絨可攜式背心 純羊毛製披肩、圍巾

台灣的冬季忽冷忽熱，MUJI無印良品特別推薦可摺疊收納、隨身攜帶的輕量澳洲羽絨可攜式背心，並建議選用膨脹係數達750FP的羽絨製成的，不僅輕巧且兼具保暖性。

羊毛編織大披肩。 圖／MUJI提供 分享 facebook

針對頸部保暖，MUJI今年則是推出100%羊毛織線製成的羊毛編織大披肩與羊毛圍巾，是既可變化造型又兼顧溫暖舒適的冬季配件。

大衣、刷毛外套 日系女孩、OL 外搭變身

GU主推多款「羊毛混紡大衣」，不論搭配裙裝、褲裝都質感有型，一穿上就能完成冬季時尚造型，是秋冬人手必備的大勢外套。像是以淺灰色大翻領針織衫與荷葉長裙外搭駝色羊毛混紡大衣，並以同色系腰帶點綴，即能穿出有氣勢感的上班族時尚造型。

此外，今年冬天最流行的復古風FLEECE刷毛外套，有著如羊毛般舒適保暖材質，搭配呼應流行趨勢的時尚細節設計。

刷毛系列。 圖／GU提供 分享 facebook

GU建議女生可以米白色針織連帽上衣搭配同色系麻花針織合身裙，外搭黑色FLEECE刷毛外套，立刻變身溫柔時尚的日系女孩。男生則可以芥末黃重磅休閒上衣和簡單的牛仔褲，內外分別搭配白色柔軟微高領T點綴及淺色FLEECE刷毛外套，簡單基礎的單品以多件式穿搭搭出層次感，保暖又不失潮流感。

GU還有保暖內搭神器「Warm Bra-Feel」與「WARN PANTS」二系列也是實用單品。WARN PANTS系列有刷毛打摺窄款褲和內起毛牛仔合身裙，保暖並增添穿搭樂趣。

羽絨外套 繽紛印花搶眼

UNIQLO今年推出多達十大明星外套系列，包含羽絨、刷毛、兼備機能與流行度的時尚外套三大主軸，尤其強調視覺上的份量感和亮眼色彩。其中，男裝外套流行寬版剪裁，女裝則以繭型設計最為流行。

此外，帥氣的飛行外套、軍裝連帽外套，及潮感十足的水洗工作外套，更是近年來流行且歷久不衰的復古風潮。若天氣沒那麼冷，一件針織外套就可以增加穿搭的層次感，也有輕保暖效果。

羊毛混紡大衣。 圖／GU提供 分享 facebook

UNIQLO今年的「設計師聯名外套」選擇也很多，如Uniqlo U、UNIQLO and JW ANDERSON、Engineered Garments等系列，以及與芬蘭品牌Marimekko二度合作推出限量聯名系列，預計11月29日開賣，大膽而繽紛的印花首度運用在特級極輕羽絨繭形大衣、特級極輕羽絨繭型外套、羊毛喀什米爾連帽上衣單品設計上。