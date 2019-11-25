具荷拉辭世衝擊 呂秋遠建議要撐過一分鐘做這件事

2019-11-25 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



韓國女星具荷拉昨傳出在自宅辭世，引起譁然，粉絲傷心不已。律師呂秋遠在臉書表示，原本健康的人，會因為遭到負面評價與霸凌而生病，走向一條比活下去更艱難的路，「可是，拜託，撐過這一分鐘，即使很辛苦」，當覺得難過的時候，打電話向信任的人求助、找人說話，「因為，你不孤單」。

他表示，每個人都會生病，而且醫師可以給我們最好的建議，找專業的醫師聊聊，不用強迫自己開心，「有時候，讓情緒停留在原地也是一種療傷的方法。而你要知道，很多人都會在」。他文末寫下「具荷拉，辛苦了」。網友留言「完全感同身受，痛苦的遭遇，會有很多時候不斷湧現負面的念頭，身邊還有支持你的人真的非常重要」。

●呂秋遠全文如下：

人生，沒有一件事是簡單的。你看到別人的風光，許多確實是因為投胎，但更多是因為他付出了許多大多數人看不到的成本，也因此，一點也不用羨慕那些人，因為他們或許已經承受、或正在承受，我們想不到的身體與心理上的困擾。

例如恐怖情人、訴訟、高壓的工作、旁人、路人的負面評價與霸凌，這些都會讓原本健康的人就這麼生病，而走向一條比活下去更艱難的路。那不是選擇，因為他覺得沒得選，活下去很累，或許躺下來會比較舒服一點。那一剎那間，會覺得一了百了是一個沒得選的方向，因為真的走不下去了。告訴她，想開一點，對於她是沒用的，難道要斷腿的人站起來，是說說而已就好的嗎？那是一場，永無止境的戰爭，而且敵人就是自己。

可是，拜託，撐過這一分鐘，即使很辛苦。

打電話給你信任的人，或者是隨便跟一個人說說話。他或許不能體諒你的辛苦於萬一，但是他可以告訴你，今天的天空的卷積雲很漂亮，或許他會邀你幾天後一起去看看湛藍的海。至於那些霸凌我們的人，一點也不重要。因為他們是路人、是路人、是路人，看看那些喜歡你的人，那些路人很重要嗎？他們就是隔著螢幕、釋放無名毒，把別人的不幸當作垃圾桶在嘲笑而已，何必為了這些討厭你的人而在意呢？怎麼可以讓他們稱心如意？

為什麼我要撐過這一分鐘？你會問。

因為，你不孤單，很多人跟你一樣，正在痛苦的深淵掙扎，與心裡的惡魔作戰。而且許多朋友願意聽你說話，包括我，就這麼放棄太可惜了。每個人都會生病，而且醫師可以給我們最好的建議，盡快讓心裡的小孩好過一些。現在確實很不好，但是會慢慢好的，只要可以說出來，就有解決的可能，就這麼一分鐘，喜歡你的人，就會有勇氣因為你而快樂，這不是很值得的嗎？

撐下去，然後去找專業的醫師聊聊，不用強迫自己開心，有時候，讓情緒停留在原地也是一種療傷的方法。而你要知道，很多人都會在，包括我。

具荷拉，辛苦了。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )