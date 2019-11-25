黑色購物搶優惠！家樂福祭5日瘋砍價最低可至1～2折

2019-11-25 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



美式量販店好市多黑色購物節今日開跑，今年不但將天數拉長到七天，每日前一天還會透過app推播部分精選品項供民眾隔天採購參考。去年首度跟進舉辦黑色購物節檔期的幾家量販超市今年也不會缺席，家樂福今年網路及實體通路分別在今（25）日及11月27日開跑、愛買實體門市同樣將於11月27日起跑、全聯福利中心今年也會加入黑色購物節促銷戰局。

今年家樂福黑色購物節推出三重優惠！首先是今日起至12月1日，線上購物三萬件商品，單筆消費滿599元現折5%、999元再送5%紅利、1299再送5%現金折價券。活動期間同時還有連續五天的瘋狂砍價日，可透過FB/LINE邀請好友揪團砍到見骨，每日推出6支人氣商品，從早上10點砍到晚上10點，連砍12小時以最後砍價成為隔日上午11點限量搶購售價，最低可砍到1～2折！熱門商品包括Honeywell 空氣清淨機、美膳雅液晶溫控多功能燒烤器、台灣三洋多功能旅行鍋、冷凍日本和牛A5紐約客牛排、日本北海道帆立貝柱、3M防蹣寢具四件組、西堤牛排餐帣、陶板屋餐帣、藝奇新日本料理、原燒餐帣等30支熱門商品。