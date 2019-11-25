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有紅蘋果鑽！迪士尼「公主對戒」美哭 情侶閨蜜都能戴

2019-11-25 11:37聯合報 文／劉小川

想要跟另一半、閨蜜戴同款戒指嗎？韓系飾品品牌LLOYD把迪士尼動畫旗下的「公主們」，都變成超可愛的對戒了，包括白雪公主、貝兒、小美人魚等，都有精心設計的對戒可選，每一款都超具有巧思，閨蜜戴同款展現好交情，情侶間也能戴。每款售價89,000～10,900韓圓間，約台幣2,300～2,830元。

最經典的「白雪公主」對戒，一款是具有簡單的線條，卻出現一個小凹槽，另一款則是有著彷彿紅蘋果的鑽石裝飾，兩款合在一起之後，就發現居然成為一只完整的戒指，超有愛的。

「美女與野獸」中的貝兒公主，與野獸相戀，對戒中使用了野獸的爪痕，兩只戒指合而為一，就能看出完整的爪痕，是不是很甜蜜呢？

「灰姑娘」呼應飄仙氣，戒指造型以頭飾線條為主，藍色小鑽飾點出動畫中重要的藍色調；簡潔控則可以選「睡美人」款，以睡美人身上的一字領衣服為造型，兩款戒指都只有簡單的線條造型，只有自己才知道啦！

故事浪漫的「小美人魚」，兩款戒指與眾不同，以海浪的線條為主，女款上面有鑲嵌小碎鑽飾，兩款合而為一，能看到海浪的延續；最後的「長髮公主」，當然就是彷彿長髮般的造型，女款同樣也小碎鑽飾，多了些女人味。

「美女與野獸」對戒，上面有野獸的爪痕。圖／摘自LLOYD IG
「美女與野獸」對戒，上面有野獸的爪痕。圖／摘自LLOYD IG
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「長髮公主」對戒，有著頭髮的線條。圖／摘自LLOYD IG
「長髮公主」對戒，有著頭髮的線條。圖／摘自LLOYD IG
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「白雪公主」對戒．兩款合而為一是完整的戒指。圖／摘自LLOYD IG
「白雪公主」對戒．兩款合而為一是完整的戒指。圖／摘自LLOYD IG
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「睡美人」對戒，有著一字領的造型。圖／摘自LLOYD IG
「睡美人」對戒，有著一字領的造型。圖／摘自LLOYD IG
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「灰姑娘」對戒，線條優雅迷人。圖／摘自LLOYD IG
「灰姑娘」對戒，線條優雅迷人。圖／摘自LLOYD IG
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「小美人魚」對戒，有海浪的線條。圖／摘自LLOYD IG
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