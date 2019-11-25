有紅蘋果鑽！迪士尼「公主對戒」美哭 情侶閨蜜都能戴

想要跟另一半、閨蜜戴同款戒指嗎？韓系飾品品牌LLOYD把迪士尼動畫旗下的「公主們」，都變成超可愛的對戒了，包括白雪公主、貝兒、小美人魚等，都有精心設計的對戒可選，每一款都超具有巧思，閨蜜戴同款展現好交情，情侶間也能戴。每款售價89,000～10,900韓圓間，約台幣2,300～2,830元。

最經典的「白雪公主」對戒，一款是具有簡單的線條，卻出現一個小凹槽，另一款則是有著彷彿紅蘋果的鑽石裝飾，兩款合在一起之後，就發現居然成為一只完整的戒指，超有愛的。

「美女與野獸」中的貝兒公主，與野獸相戀，對戒中使用了野獸的爪痕，兩只戒指合而為一，就能看出完整的爪痕，是不是很甜蜜呢？

「灰姑娘」呼應飄仙氣，戒指造型以頭飾線條為主，藍色小鑽飾點出動畫中重要的藍色調；簡潔控則可以選「睡美人」款，以睡美人身上的一字領衣服為造型，兩款戒指都只有簡單的線條造型，只有自己才知道啦！