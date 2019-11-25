推動同婚合法化 婚權大平台獲APCOM年度社群組織獎

2019-11-25 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



婚姻平權大平台今表示，11月22日於泰國曼谷獲頒第三屆APCOM Hero Awards，為全場唯一獲獎的台灣代表，得獎原因是推動婚姻平權運動，讓台灣成為亞洲第一個合法化的國家，獲選年度「社群組織獎（Community Organization）」。

APCOM Hero Awards於2017年首辦，獎項頒發給在亞太地區對同志運動有貢獻的公民團體或個人，同運先驅祁家威曾獲選第一屆Hero Awards「社群英雄獎（Community Hero）」，同志父母愛心協會召集人郭媽媽也曾被提名入圍第二屆Hero Awards「社群同盟獎（Community Ally）」，今年婚姻平權大平台被提名並獲選「社群組織獎（Community Organization）」，為今年唯一台灣獲獎者。

婚權平台表示，與會現場有來自亞洲各地的運動者，包含日本推動婚姻平權的組織、馬來西亞和新加坡的跨性別倡議者、巴基斯坦和蒙古的愛滋組織等不同的代表來參加這場盛會。