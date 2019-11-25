他用8年的時間，煮出一杯感動全世界的咖啡─咖啡冠軍吳則霖

2019-11-25 17:23 聯合新聞網 有.設計 uDesign



吳則霖，Simple Kaffa共同創辦人，熱愛咖啡與甜點。大學念電機系，當時因緣際會開始接觸咖啡，沒想到就此一頭栽進了咖啡的世界。吳則霖從2013年開始，在國內咖啡比賽接連勝出，並連續3年代表台灣參加咖啡界地位最崇高的WBC（World Barista Championship）世界咖啡大師賽，2014年獲得第7名，2016年更擊敗來自全世界60國的好手，一舉奪下世界冠軍，成為台灣第一位世界咖啡大師賽冠軍，也為他的咖啡生涯立下最重要的里程碑。共同創辦的Simple Kaffa興波咖啡，2019年也獲得了Big 7 Travel世界50大咖啡館評選排名第一、亞洲第一的殊榮。

分享 facebook

咖啡豆產地與消費者的良性交流，咖啡師擔任重要橋梁

談到精品咖啡這幾年的趨勢，吳則霖認為咖啡師的角色便是作為消費者以及產區之間的橋梁，有些咖啡師他們會深入產區相互比較，在尋找更好的咖啡生豆的同時，也可以直接把消費者對咖啡的回饋傳遞給產區，形成良好的相互交流。

除此之外，當今也出現了一些新穎的咖啡豆處理方式。這些方法的出現主要在探索和挖掘更多味道的可能性，如以前只有傳統的日曬處理法、水洗處理法、蜜處理法等，但是現在多出了像是厭氧發酵等風味比較特殊的處理法，增加了市場的多樣性，大家可以喝到許多不同於以往印像的咖啡風味。

分享 facebook

團隊親臨原產地，多次改良打造特製批次冠軍咖啡豆

本次Simple Kaffa興波咖啡在有.設計上架的咖啡豆，其中兩支是 巫里/水洗咖啡豆 和 巫里/日曬咖啡豆 ，這兩支豆子是吳則霖客製批次處理的，所謂的客製批次指得是這些豆子並不是在杯測桌上面去選擇，也不是直接跟生豆商採買，而是團隊直接跑到衣索比亞跟當地的出口商、處理廠以及國內的生豆商三方配合，將團隊想要做的處理法細節擬定出來，交由處理廠徹底執行，目前這個計畫已經進行到第二年，因為第一年獲得了非常好的回饋，第二年將第一年的成果加已修正、改良，大家可以透過這款特別的咖啡，喝到非常乾淨以及甘甜的味道。

棕梠樹大嘴鳥創咖啡之地/日曬咖啡豆 ，這個豆子是由哥倫比亞非常知名的莊園：棕梠樹與大嘴鳥的莊園主人。以及專職負責處理的兩位同事直接跑到巴拿馬，選定那邊的咖啡樹種後做處理，因此這支豆子喝起來他的發酵感相當強烈，但又同時保有良好的乾淨醇味，這樣發酵的成果，也是棕梠樹與大嘴鳥的一直以來的專長。

分享 facebook

另外一支配方豆- 阿寶綜合咖啡豆 ，這支豆子是由巴西還有宏都拉斯這兩支豆子所組成的，以深培的方式處理，進行到二爆密集的程度，所以喝起來的酸度非常低，反而帶點厚實焦糖味與黑巧克力的香氣，同時也可以喝出堅果的調性。這是一支無論在什麼時候喝都很適合的咖啡豆，單獨喝、加入牛奶，或是搭配餐點或糕點飲用都非常的適合。