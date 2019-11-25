「黑色購物節」神話破滅？好市多內湖店無感人潮 民眾直呼：好失望

2019-11-25 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



好市多年度盛事「黑色購物節」今日登場，今年首度加碼為期7天，也是「全球最長黑色購物節」，但民眾似乎不大買單，身為人潮保證的好市多內湖店提早營業時間至9點，但上午6點多現場人潮依舊冷清，搶得頭香的蔡先生6點半來到現場，都沒人讓他驚呼：「人也太少了吧！」

一早從新店趕來的蔡先生，他分享，沒想到6點多來到現場竟然是頭香，而且店門口相當冷清，還以為有發號碼牌，本來想說人潮太多的話，就改去汐止店；蔡先生進一步表示，此次鎖定3C商品，尤其以新上市蘋果系列產品，但還是要看現場價位在做決定。

邁入第3屆的黑色購物節攬客力明顯不如預期，以內湖店來說，第一年開賣首日最早3點多就有人排隊，開門前1小時排隊人潮粗估超過200人，去年人潮已衰退不少。

今年為提升買氣，首度提早在官方APP公布部分「黑五特惠品項」，但缺少新鮮感的特價品項與去年過於雷，例如鑽石、伊萊克斯二合一吸塵器等，讓網友直呼「好沒誠意阿」，讓許多民眾抱持觀望態度。

好市多內湖店今年現場排隊路線稍作更動，有別以往開放店門口排隊，洶湧人潮排到舊宗路上影響交通，今年決議改從地下室開始排隊，不過停車場仍舊自上午9點營業時間才會開放。 與往年不同，今年內湖店現場無人排隊。記者徐力剛/攝影 分享 facebook 黑色購物節效力退燒，「好市多內湖店」一早人潮冷清。記者徐力剛/攝影 分享 facebook 清晨內湖店停車場冷清。記者徐力剛/攝影 分享 facebook 好市多年度盛事「黑色購物節」今日登場，今年首度加碼為期7天，也是「全球最長黑色購物節」，中和店一早就排隊排到地下二樓。記者陳易辰／攝影 分享 facebook