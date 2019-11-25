親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

你會花112萬元買CITIZEN的手表嗎？高價藏有3大原因

2019-11-25 07:35聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

如果你是腕表發燒友，那麼112萬元，大概都能買到兩只目前熱門的勞力士潛水表，再類比一下，或是可買一款愛彼表的皇家橡樹系列特殊面盤配色的計時碼表。那麼究竟是誰會想花同樣代價，買下一只星辰表（CITIZEN）?

CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，採用鉑金製成表殼，限量16只，...
CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，採用鉑金製成表殼，限量16只，約112萬元。圖／摘自未来ショッピング
分享

這一款星辰表定價高達約112萬元的腕表，外型就如同所見，十分的簡單白色的表盤，搭配古典的藍鋼指針、鱷魚皮表帶。但通常日系腕表的製表哲學通常都是「看起來簡單其實越不簡單」，這一只超過品牌均價百倍的手表，採用的便是950鉑金打造表殼，這是它高貴的原因之一。不常使用貴金屬的CITIZEN在2018年時慶祝了品牌創建100周年，因此這款表便是延續的紀念之作，所以找來同樣具百年歷史的東京GINZA TANAKA合作。而GINZA TANAKA便是以提供優質貴金屬製品的首飾與珠寶聞名，自然就採用了鉑金來製表

CITIZEN前身尚工舎時計研究所，所推出的第一只懷表樣式。圖／摘自未来ショッピ...
CITIZEN前身尚工舎時計研究所，所推出的第一只懷表樣式。圖／摘自未来ショッピング
分享

CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，設計概念源自品牌創作的第一只懷...
CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，設計概念源自品牌創作的第一只懷表（右）。圖／摘自未来ショッピング
分享

當然，會定價至百萬元當然不只是使用鉑金當表殼，為了要慶祝百年，星辰表便採用品牌自創的第一枚16型懷表來當作設計概念，這是星辰表的前身尚工舎時計研究所（Shokosha）所推出的產品，標榜準確度不亞於歐洲製品，當時也放在後來被稱為GINZA TANAKA的「山崎商店」中銷售，由此可知雙品牌的友好淵源。因此幾乎是原汁原味的複製了當時的美學到這只腕表上，除了沒有了小秒盤，其餘配置大致都相同。採用的機芯也是從骨董懷表改良而來，差別在於由手動上鍊改成自動上鍊，但精準度更高，達到每日誤差在慢5秒和快10秒之間。因此，當年在懷表機芯上鐫刻象徵精準的「星芒」、「S」字型，同樣移植到新表上，這是其特別之處。

CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，除了鉑金表殼，採用了雙球面防眩...
CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，除了鉑金表殼，採用了雙球面防眩光藍寶石水晶玻璃表鏡。圖／摘自未来ショッピング
分享

透明的底蓋，可見到GINZA TANAKA與象徵精準的「星芒」、「S」字型。圖／...
透明的底蓋，可見到GINZA TANAKA與象徵精準的「星芒」、「S」字型。圖／摘自未来ショッピング
分享

最後，這只定價約112萬元的星辰表，未來只會銷售16只，大大的提升收藏性，而且品牌也跟風，先在集資平台上開放銷售，預計在2020年交表。而且，從集資平台上所得到的資訊是，品牌只提供6只做線上預購，其中早鳥的3只還會贈送得標者，參訪星辰表從不對外開放的博物館，了解品牌製表的歷史之外，博物館館長將會親自導覽一個特別的展覽、以及由曾獲得「當代大師級工匠」肯定的新井弘子示範組裝腕表，再加上親自體驗組裝機芯，對有實力消費的表迷是否有吸引力，則就見仁見智了。

得標者可參訪星辰表從不對外開放的博物館，了解品牌製表的歷史之外，博物館館長將會親...
得標者可參訪星辰表從不對外開放的博物館，了解品牌製表的歷史之外，博物館館長將會親自導覽一個特別的展覽。圖／摘自未来ショッピング
分享

品牌腕表博物館

相關新聞

黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

2019-11-24 17:15

獨角獸夢幻色、拉霸圖樣 小資族俏皮耶誕包兩萬有找

2019-11-25 00:28

神話突變生物超乎想像 古巴超現實奇幻藝術中正紀念堂展出

2019-11-24 23:35

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-24 17:23

樂桃航空開闢福岡航線 推1580元優惠機票

2019-11-24 17:11

「陽光普照」許光漢撇金馬獎 台南任MIDO一日店長擠爆百貨

2019-11-24 15:12

泰國血拚直接秀護照！明年1月底前住房購物折扣7折起

2019-11-24 14:49

南島民族編織特展登場 台灣在地植物變身日常器物

2019-11-24 14:04

溫潤「焦糖色」好優雅 早春鞋包超百搭！

2019-11-24 14:03

《鬼怪》韓式炸雞 bb.q CHICKEN台北旗艦店明開幕

2019-11-24 13:27

六福萬怡酒店的靚皮烤鴨 入口會跳舞

2019-11-24 13:24

圓山飯店冬令進補 來碗好湯補元氣

2019-11-24 13:22

黑色星期五購機享優惠 Pixel手機、PS4 Pro主機快入手

2019-11-24 12:48

最親民倒數日曆！歐舒丹秀「台灣之光」 小資女好入手

2019-11-24 12:32

台北超狂「恐龍」餵食秀！走入侏羅紀世界開啟冒險旅程

2019-11-24 12:31

日本玩爽搭商務艙！華航推高雄飛東京來回未稅2萬元起

2019-11-24 12:25

2019全球最長「黑色購物節」明天開跑！好市多去年最強優惠大公開

2019-11-24 12:23

泡泡騷設計師腦洞大開 AirPods保護殼、潤唇膏都隨身帶

2019-11-24 11:40

不甩中國網友熱議？DIOR力挺女星行頭登金馬獎紅毯

2019-11-24 11:04

ELLE時尚口罩法式風情 消口臭又親膚

2019-11-24 10:38

香奈兒風格講座　品牌大使卡洛琳、朴秀珠的雙C新解

2019-11-24 10:19

C羅、不敗拳王的最愛 HUBLOT高級珠寶腕表來台快閃

2019-11-24 10:09

金馬56／劉冠廷穿「小丑紅」領獎 呼應神經質反派演出

2019-11-23 21:40

金馬紅毯／李心潔露深色內衣 虧老公彭順「不懂時尚」

2019-11-23 19:30

溫泉美食嘉年華 邀民眾健行遊北橫推廣「段木菇」

2019-11-23 17:03

翻玩世界名畫 新世代塗鴉藝術家Mr.Doodle逆襲蘇富比

2019-11-23 16:49

2019誠品十大暢銷書單》「做自己、我是誰」相關主題大賣，為什麼？

2019-11-23 15:57

購物車上的狗狗也太可愛 還穿MONCLER奢華訂製服

2019-11-23 13:30

BV大阪開咖啡廳 新款「可頌包」又要賣到缺貨了！

2019-11-23 13:12

天冷睡不好？被窩「33±1℃」睡得最香甜

2019-11-23 13:04

快去康是美指定門市拍照打卡！限量送KATE CC多機能潤唇膏

2019-11-23 13:03

永和星巴克一個月內連關兩間 在地人曝：被平價咖啡夾殺

2019-11-23 12:45

博客來「黑色購物節」強檔品3折起 中外文童書99元起

2019-11-23 11:29

有瑪利歐賽車！日環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

耶誕限量彩妝 YSL、嬌蘭 唇膏太搶眼

2019-11-22 23:36

京站周年慶 暖心特價抗寒

2019-11-22 23:24

從陳寅恪到余英時 王德威談香港與危機中的知識份子

2019-11-22 23:02

公館名店「陳三鼎」2週未營業！網友紛傳：歇業了

2019-11-22 21:59

冬天賴床需要「縮時底妝」！ZZ霜、校色飾底乳懶美人必備

2019-11-22 19:51
看更多

熱門文章

黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

2019-11-24 17:15

2019全球最長「黑色購物節」明天開跑！好市多去年最強優惠大公開

2019-11-24 12:23

美翻！「滿天棉花糖」 鄭明典：明天變天的前兆

2019-11-24 17:47

一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57

黑色星期五購機享優惠 Pixel手機、PS4 Pro主機快入手

2019-11-24 12:48

沒駕照也能吊扣1個月 18歲男半年違規6點考機車照遭拒

2019-11-24 13:24

樂桃航空開闢福岡航線 推1580元優惠機票

2019-11-24 17:11

開車族注意！ 明起油價漲0.1元

2019-11-24 12:50

不甩中國網友熱議？DIOR力挺女星行頭登金馬獎紅毯

2019-11-24 11:04

環島鐵路電氣化最後一里路 南迴工程履勘完成

2019-11-24 21:58

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-24 17:23

泰國血拚直接秀護照！明年1月底前住房購物折扣7折起

2019-11-24 14:49

「陽光普照」許光漢撇金馬獎 台南任MIDO一日店長擠爆百貨

2019-11-24 15:12

每日星座運勢／天蠍愉快事接連不斷　笑容特別燦爛

2019-11-25 00:00

同學在黑板上畫他唇顎裂傷疤 長大立誓成為法語口譯者

2019-11-24 16:33

細胞治療促衰老細胞再生？ 專家提醒這三點別被騙

2019-11-24 18:26

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

純情柴犬惡鬥功夫螳螂 雙方零出招擺款「靠嚇」笑爆網民

2019-11-24 23:03

秋冬國旅補助經費只用四成 觀光局不排除延長到明年

2019-11-24 16:09

爭取SMA肌萎藥物 罕病聯盟向總統府陳情

2019-11-24 11:31

神話突變生物超乎想像 古巴超現實奇幻藝術中正紀念堂展出

2019-11-24 23:35

自強號撞轎車班次延誤 台鐵提旅客換票方案

2019-11-24 13:19

抓住「芒草」尾巴！達人帶路北台灣私房景點大公開

2019-11-24 12:44

低價胃藥成催生常用藥 專家籲正視對母嬰健康的威脅

2019-11-24 21:56

溫潤「焦糖色」好優雅 早春鞋包超百搭！

2019-11-24 14:03

日本玩爽搭商務艙！華航推高雄飛東京來回未稅2萬元起

2019-11-24 12:25

環島鐵路電氣化 交通部允諾109年底前完成

2019-11-24 17:17

ELLE時尚口罩法式風情 消口臭又親膚

2019-11-24 10:38

胃藥用於催生 婦產科醫學會要求充分告知

2019-11-24 21:57

昨滿天棉花糖 預告今轉濕涼

2019-11-25 00:59

緬甸空姐在台育兒秘訣：到學校當志工媽媽

2019-11-24 13:47

胃腸藥「喜克潰錠」當催生藥 使用不當傷母嬰

2019-11-25 00:58

《鬼怪》韓式炸雞 bb.q CHICKEN台北旗艦店明開幕

2019-11-24 13:27

你會花112萬元買CITIZEN的手表嗎？高價藏有3大原因

2019-11-25 07:35

週五前北台灣涼冷 30日溫度略回升

2019-11-24 20:57

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座人緣好 天秤金錢壓力大

2019-11-25 07:23

細胞治療官網下個月上線 可查治療成果、專線檢舉

2019-11-24 18:13

最親民倒數日曆！歐舒丹秀「台灣之光」 小資女好入手

2019-11-24 12:32

獨角獸夢幻色、拉霸圖樣 小資族俏皮耶誕包兩萬有找

2019-11-25 00:28

全聯直採有內涵的青森蘋果 王林、蜜富士輪番祭優惠

2019-11-24 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top