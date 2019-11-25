你會花112萬元買CITIZEN的手表嗎？高價藏有3大原因

2019-11-25 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



如果你是腕表發燒友，那麼112萬元，大概都能買到兩只目前熱門的勞力士潛水表，再類比一下，或是可買一款愛彼表的皇家橡樹系列特殊面盤配色的計時碼表。那麼究竟是誰會想花同樣代價，買下一只星辰表（CITIZEN）?

CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，採用鉑金製成表殼，限量16只，約112萬元。圖／摘自未来ショッピング 分享 facebook

這一款星辰表定價高達約112萬元的腕表，外型就如同所見，十分的簡單白色的表盤，搭配古典的藍鋼指針、鱷魚皮表帶。但通常日系腕表的製表哲學通常都是「看起來簡單其實越不簡單」，這一只超過品牌均價百倍的手表，採用的便是950鉑金打造表殼，這是它高貴的原因之一。不常使用貴金屬的CITIZEN在2018年時慶祝了品牌創建100周年，因此這款表便是延續的紀念之作，所以找來同樣具百年歷史的東京GINZA TANAKA合作。而GINZA TANAKA便是以提供優質貴金屬製品的首飾與珠寶聞名，自然就採用了鉑金來製表

CITIZEN前身尚工舎時計研究所，所推出的第一只懷表樣式。圖／摘自未来ショッピング 分享 facebook

CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，設計概念源自品牌創作的第一只懷表（右）。圖／摘自未来ショッピング 分享 facebook

當然，會定價至百萬元當然不只是使用鉑金當表殼，為了要慶祝百年，星辰表便採用品牌自創的第一枚16型懷表來當作設計概念，這是星辰表的前身尚工舎時計研究所（Shokosha）所推出的產品，標榜準確度不亞於歐洲製品，當時也放在後來被稱為GINZA TANAKA的「山崎商店」中銷售，由此可知雙品牌的友好淵源。因此幾乎是原汁原味的複製了當時的美學到這只腕表上，除了沒有了小秒盤，其餘配置大致都相同。採用的機芯也是從骨董懷表改良而來，差別在於由手動上鍊改成自動上鍊，但精準度更高，達到每日誤差在慢5秒和快10秒之間。因此，當年在懷表機芯上鐫刻象徵精準的「星芒」、「S」字型，同樣移植到新表上，這是其特別之處。

CITIZEN與GINZA TANAKA聯名腕表，除了鉑金表殼，採用了雙球面防眩光藍寶石水晶玻璃表鏡。圖／摘自未来ショッピング 分享 facebook

透明的底蓋，可見到GINZA TANAKA與象徵精準的「星芒」、「S」字型。圖／摘自未来ショッピング 分享 facebook

最後，這只定價約112萬元的星辰表，未來只會銷售16只，大大的提升收藏性，而且品牌也跟風，先在集資平台上開放銷售，預計在2020年交表。而且，從集資平台上所得到的資訊是，品牌只提供6只做線上預購，其中早鳥的3只還會贈送得標者，參訪星辰表從不對外開放的博物館，了解品牌製表的歷史之外，博物館館長將會親自導覽一個特別的展覽、以及由曾獲得「當代大師級工匠」肯定的新井弘子示範組裝腕表，再加上親自體驗組裝機芯，對有實力消費的表迷是否有吸引力，則就見仁見智了。