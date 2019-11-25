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獨角獸夢幻色、拉霸圖樣 小資族俏皮耶誕包兩萬有找

2019-11-25 00:28聯合報 記者吳曉涵／即時報導

年底派對季又來了！無論是跟好姊妹玩交換禮物、和另一半互送心意或是犒賞自己，各時尚品牌耶誕節推薦包款都是很不錯的選擇，特別是輕奢類別實用又好入手，最適合小資族。

Marc Jacobs人氣包款Snapshot相機包呼應耶誕節的奇幻氣息，換上彩虹獨角獸的顏色，喚起少女心！其他還有芭比粉、勃根地酒紅等色系，更有連同肩背袋全都是金色的包款，非常有過節的氛圍，另外也有進化版有提把的Sure Shot包可以選擇，全都是兩萬有找的單品。

同樣在近幾季加入相機包陣容的Tory Burch，輕巧的Kira包主打斜紋縫線小羊皮配金色雙T Logo，簡約優雅，為了耶誕節推出亮桃粉與三色條紋款。亮桃粉有著芭比娃娃服裝風格特色，又被暱稱為「迷戀粉Crazy Pink」。結合蘋果紅、迷戀粉與Tory Burch標誌性的橘色所拼接的三色條紋款像彩色冰淇淋蛋糕般繽紛可愛。其他還有小巧的Perry迷你肩揹包，上面有附上睫毛與嘴唇的愛心圖樣，配上長靴的擬人化設計更有趣，售價同樣都落在一萬五左右至兩萬元間。

搞怪搗蛋英國品牌LULU GUINNESS，用拉霸遊戲吃角子老虎概念打造的「賓果遊戲包」來迎接耶誕，包包縫上「Jackpot」中頭獎的意思象徵幸運。主要圖騰都是利用花飾紗將繞線盤繞於心線上，形成圈圈狀讓觸感更蓬鬆立體，也呼應冬日的服裝所帶來的暖意。手提包不到一萬二，手拿包七千有找。

迷戀粉拼接圖紋Perry迷你肩揹包，12,900元。圖／Tory Burch提供
迷戀粉拼接圖紋Perry迷你肩揹包，12,900元。圖／Tory Burch提供
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芭比粉Sure shot 單眼相機包，18,900元。圖／Marc Jacobs...
芭比粉Sure shot 單眼相機包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
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迷戀粉斜紋縫線Kira相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
迷戀粉斜紋縫線Kira相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
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LULU GUINNESS用拉霸遊戲吃角子老虎概念打造的「賓果遊戲包」來迎接耶誕...
LULU GUINNESS用拉霸遊戲吃角子老虎概念打造的「賓果遊戲包」來迎接耶誕。圖／LULU GUINNESS提供
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彩虹獨角獸Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
彩虹獨角獸Snapshot相機包，16,900元。圖／Marc Jacobs提供
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彩虹獨角獸Snapshot 相機包，16,900元。圖／Tory Burch提供
彩虹獨角獸Snapshot 相機包，16,900元。圖／Tory Burch提供
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金色 Snapshot 相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
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蘋果紅山斜紋縫線Kira相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
蘋果紅山斜紋縫線Kira相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
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勃根地酒紅Sure shot 單眼相機包，18,900元。圖／Marc Jaco...
勃根地酒紅Sure shot 單眼相機包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
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三色斜紋縫線Kira相機包，17,900元。圖／Tory Burch提供
三色斜紋縫線Kira相機包，17,900元。圖／Tory Burch提供
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耶誕節品牌

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