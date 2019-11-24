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神話突變生物超乎想像 古巴超現實奇幻藝術中正紀念堂展出

2019-11-24 23:35聯合新聞網 記者 徐惠菁／台北報導

古巴畫家Reydel Espinosa與作品《禮物 The Gift》合影。記者...
古巴畫家Reydel Espinosa與作品《禮物 The Gift》合影。記者徐惠菁／攝影
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位於加勒比海、由1500大小島嶼組成的島國古巴，長期因政治因素蒙上一層神秘的面紗，古巴除了革命歷史亦擁有豐富的文化歷史與藝術人文，一場以古巴超現實奇幻藝術為主題，結合Reydel Espinosa等16位畫家、46副原版畫作的「愛無界古巴當代藝術公益聯展」，即日起至12月1日於中正紀念堂展出，可一窺古巴當代精品藝術創作。

畫家Reydel Espinosa出生於古巴於奧爾金埃托，14歲起自學繪畫，從未受過正規學術藝術教育，自成一格的超現實主義畫風，作品精緻細膩、極富想像力的畫面，往往令觀畫者讚嘆不已。

Reydel Espinosa表示，在物資缺乏的古巴，畫作媒材購得不易，藝術家們只能盡其所能的尋求解決之道來維持創作。以他自己為例，最初是以每月4美元，向一名老婦承租一間無空調的庫房作為作畫空間，也曾經長達3個月買不到新畫布，只好將舊作品塗白再重新創作，甚至連繪畫色彩，都因油畫顏料不易買到而受到限制。

儘管繪畫媒材缺乏，仍阻擋不了Reydel Espinosa的創作慾望。Reydel Espinosa表示，買畫布的速度，根本趕不上他腦中澎湃的創作思維，由於缺乏畫布，每每想即時將理念表現於畫作時，就在同一塊畫布上，不斷地加上新物件、描繪更多的細節及元素，來表現畫作每一個主體的不同特性，也因為這樣，造就了他超現實、超物種的獨特畫風。Reydel Espinosa的作品，充滿著天馬行空的幻想畫面，他透過冥想攫獲原創想法和角色，將潛意識裡湧現的神話突變生物，藉由油墨色彩栩栩如生地呈現在藝術作品上，令人讚嘆創作想像力竟能如此的豐富。

從事藝術創作是條艱辛而漫長的路，在古巴更屬不易。藝術家在古巴被視為「獨立自主工作者」，必須要得到古巴文化部頒發執照與相關藝術協會的支持，才能獲得認可及成立工作室，所創作的藝品欲攜出古巴，也須獲得政府的許可並登記編號，此次能透過「愛無界古巴當代藝術公益聯展」欣賞到古巴精緻藝術創作，機會實屬不易，喜愛藝術的朋友千萬別錯過。

展覽資訊

名稱／「愛無界古巴當代藝術公益聯展」（免費參觀）

地點／中正紀念堂一樓藝廊（臺北市中正區中山南路21號）

電話／（02）2343-1100

時間／11月23日09：00～12月1日18：00

古巴畫家Reydel Espinosa與作品《夢行者 The Dreamer》合...
古巴畫家Reydel Espinosa與作品《夢行者 The Dreamer》合影。記者徐惠菁／攝影
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Reydel Espinosa作品《音樂家》。圖／蘇馬利體投資開發股份有限公司提...
Reydel Espinosa作品《音樂家》。圖／蘇馬利體投資開發股份有限公司提供
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Reydel Espinosa作品《山羊大師》。圖／蘇馬利體投資開發股份有限公司...
Reydel Espinosa作品《山羊大師》。圖／蘇馬利體投資開發股份有限公司提供
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畫家Reydel Espinosa現場作畫。記者徐惠菁／攝影
畫家Reydel Espinosa現場作畫。記者徐惠菁／攝影
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畫家Reydel Espinosa現場作畫。記者徐惠菁／攝影
畫家Reydel Espinosa現場作畫。記者徐惠菁／攝影
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古巴藝術家藝術作品

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