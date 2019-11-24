Dunkin Donuts X KitKat 三款「巨型巧克力抱枕」萌翻少女心

2019-11-24 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



甜點控注意！韓國兩大品牌 Dunkin Donuts 、KitKat 聯手合作，看好冬天是個愛賴床季節，打造全新「巨型KitKat巧克力抱枕」，超逼真KitKat造型抱枕，睡覺也能抱著最愛的甜點就寢，享受美好夜晚；工作煩悶時來點甜食把壞心情都趕走，同步推出耶誕限定版新款「甜甜圈」，加入美麗的紅絲絨裝點，充滿濃厚節慶風情。

全新「巨型KitKat巧克力抱枕」提供原味、草莓及限定版3種口味，長52公分、寬14公分的絨毛抱枕，Q彈材質抱起來超舒服，外層包裝延續KitKat形象，以紅、白雙色為主視覺設計，搭配KitKat英文字母妝點，宛如放大版巧克力棒，視覺、觸覺都滿足。

「巨型KitKat巧克力抱枕」背面貼心採用魔鬼氈設計，坐車時可綁在汽車安全帶，對於需要感全感的女孩們，可以享受抱著睡覺快感，無論作為床邊裝飾或沙發抱枕皆適宜。即日起於韓國Dunkin Donuts限定推出，自用送禮兩相宜。