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葉門內戰近5年！剛出生嬰兒雙頰凹陷、肋骨突出如骷髏

Dunkin Donuts X KitKat 三款「巨型巧克力抱枕」萌翻少女心

2019-11-24 20:40聯合報 記者徐力剛／即時報導

甜點控注意！韓國兩大品牌 Dunkin Donuts 、KitKat 聯手合作，看好冬天是個愛賴床季節，打造全新「巨型KitKat巧克力抱枕」，超逼真KitKat造型抱枕，睡覺也能抱著最愛的甜點就寢，享受美好夜晚；工作煩悶時來點甜食把壞心情都趕走，同步推出耶誕限定版新款「甜甜圈」，加入美麗的紅絲絨裝點，充滿濃厚節慶風情。

全新「巨型KitKat巧克力抱枕」提供原味、草莓及限定版3種口味，長52公分、寬14公分的絨毛抱枕，Q彈材質抱起來超舒服，外層包裝延續KitKat形象，以紅、白雙色為主視覺設計，搭配KitKat英文字母妝點，宛如放大版巧克力棒，視覺、觸覺都滿足。

「巨型KitKat巧克力抱枕」背面貼心採用魔鬼氈設計，坐車時可綁在汽車安全帶，對於需要感全感的女孩們，可以享受抱著睡覺快感，無論作為床邊裝飾或沙發抱枕皆適宜。即日起於韓國Dunkin Donuts限定推出，自用送禮兩相宜。

熱愛甜食的你不可錯過Dunkin Donuts 、KitKat合作推出的「甜甜圈」，網羅經典原味、巧克力及季節限定版紅絲絨風味，柔軟麵衣搭配滿滿巧克力，佐以現沖茶飲品嚐滋味一絕。

濃郁巧克力甜甜圈，深受嗜甜者喜愛。圖/取自dunkindonuts_kr @ I...
濃郁巧克力甜甜圈，深受嗜甜者喜愛。圖/取自dunkindonuts_kr @ Instagram
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「巨型KitKat巧克力抱枕」自用送禮兩相宜。圖/取自dunkindonuts_...
「巨型KitKat巧克力抱枕」自用送禮兩相宜。圖/取自dunkindonuts_kr @ Instagram
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巧克力甜點韓國

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