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全聯直採有內涵的青森蘋果 王林、蜜富士輪番祭優惠

2019-11-24 18:26聯合報 記者何雅玲／即時報導

全聯販售來自日本青森果園契作的蘋果，依照產期陸續上市的是津輕、土岐（TOKI）、...
全聯販售來自日本青森果園契作的蘋果，依照產期陸續上市的是津輕、土岐（TOKI）、弘前富士（早生富士）、王林、金星、世界一、蜜富士（無套袋）、陽光陸奧。圖片／全聯提供
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11月起，蘋果進入盛產季節，其中，運程短、品種多、栽培技術高、品質佳的日本蘋果，可說是台灣賣場冬季水果銷售主力，尤以口感脆、酸中帶甜的日本青森蘋果，最受國人喜愛。為提供民眾吃得安心的優良鮮果，超市業者特與日本青森小農直接契作，將自源頭到選果、保鮮等全程嚴格控管品質的蘋果引進來台上市。

 全聯福利中心將推行的「台灣一地一好物」、「農家直採保證收購」、「依旬而食」的概念，延伸到海外的鮮果採購，商品部生鮮中心課長何德龍表示，一般零售通路透過貿易商進口的蘋果，是果農將蘋果集貨到拍賣市場販售的傳統模式，全聯則是以產地直採的概念，與青森縣內100位果農聯盟合作，從源頭栽種、培育、人工採果、光波機選果到友善包裝、出口到全聯的一條龍管控模式，減少庫存並維持更好的鮮度，提供安心安全的美味。

根據統計，全球約有1萬5000種蘋果，在日本種植的蘋果約有2000種蘋果，其中，青森縣內栽種的約有50種，每年生產約15億顆、約45萬噸，因高達全日本6成的產量，而被稱為「日本第一的蘋果王國」。青森年產量中約2萬噸外銷至海外，而台灣是最大的輸出地、約占95％。

 日本青森縣擁有高緯度、雪量多、溫差大等適合蘋果栽培的自然氣候條件，加上果農們在栽培技術方面的挑戰，好比低農、接枝、不摘葉、不套袋等革新，產出的蘋果水分多、脆度高、甜度夠，鮮甜爽口的口感受大眾喜愛。

◎青森蘋果維持鮮度的關鍵～冰溫技術、光波選果

精栽技術講究之外，採收後的蘋果也層層把關，農戶先在果園人工初步篩選，挑出賣相不好的傷果，再送往選果場，經過兩次冰溫冷藏、兩次人工、兩次機器選果，層層把關。

其中，「冰溫技術」指得是，介於水冰凍點攝氏0度及不同生鮮結冰點之間的新溫度冷藏，特色是可維持蘋果在採收後到賣場上市之間的高保鮮度，既不會結凍且又能保有原始甜度及鮮味。

而「光波選果」則是透過光波儀器感應蜜度、甜度、酸度、熟度、褐變，將相同甜度、著色度的蘋果，選放一起並列出等級，加上秤重二選分類，以確保出貨品管。

◎日本青森蘋果產地直送台灣全聯～小包裝、推試吃、優惠價

 全聯自今年9月底起至明年4月期間，販售來自日本青森果園契作的蘋果，依照產期陸續上市的是津輕、土岐（TOKI）、弘前富士（早生富士）、王林、金星、世界一、蜜富士（無套袋）、陽光陸奧等，讓民眾可與日本同步吃對食。預估今年全聯可賣出1100噸蘋果，業績超過2億元，較去年的940噸、1.9億元，增加約3成。  

  其中，台灣消費者最愛的是外皮紅色、果肉帶些沙感、多汁且酸甜適中的「富士」，以及外皮黃綠色、果肉綿密緊實、香甜多汁、幾乎不帶酸感、有蘋果之王美稱的「王林」，而「金星」則擁有光滑的奶油色外皮、味道濃厚香甜，至於「世界一」為世界最大蘋果品種，送禮最為體面。

 今年全聯除了透過產地直採、契作，維持蘋果鮮度、品質及供量、平價，在包裝上也增加較易入手的小規格。何德龍表示，除了市面上一般的10公斤包裝，今年首度新增5公斤包裝，更符合一般小家庭的需求，價格相對也好入手。

全聯門市賣場在11~12月期間，也會推出不同時期的優惠活動。好比，即日起至11月28日弘前富士單顆39元起、11月29日至12月5日推出王林單顆45元起、12月13至19日則有蜜富士單顆42元起。同時，今年也會增加試吃活動，預計將規畫70個門市試吃活動，較去年的30個據點增加一倍。

運用光波儀器可感應蘋果的蜜度、甜度、酸度、熟度、褐變，精準選果並分級。記者何雅玲...
運用光波儀器可感應蘋果的蜜度、甜度、酸度、熟度、褐變，精準選果並分級。記者何雅玲／攝
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日本青森縣內栽種的蘋果約有50種，因高達全日本6成的產量，而被稱為「日本第一的蘋...
日本青森縣內栽種的蘋果約有50種，因高達全日本6成的產量，而被稱為「日本第一的蘋果王國」。記者何雅玲／攝
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日本青森蘋果每年生產約15億顆、約45萬噸，台灣最大的輸出地。記者何雅玲／攝
日本青森蘋果每年生產約15億顆、約45萬噸，台灣最大的輸出地。記者何雅玲／攝
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農戶在果園人工初步篩選後的蘋果在選果場會再經過兩次冰溫冷藏、兩次人工、兩次機器選...
農戶在果園人工初步篩選後的蘋果在選果場會再經過兩次冰溫冷藏、兩次人工、兩次機器選果，層層把關後再包裝。記者何雅玲／攝
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日本青森選果廠運用「冰溫技術」維持蘋果在採收後到賣場上市之間的高保鮮度。記者何雅...
日本青森選果廠運用「冰溫技術」維持蘋果在採收後到賣場上市之間的高保鮮度。記者何雅玲／攝
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在日本青森果園採收後的蘋果會經層層把關，首關便是農戶會先以人工初步篩選，挑出賣相...
在日本青森果園採收後的蘋果會經層層把關，首關便是農戶會先以人工初步篩選，挑出賣相不好的傷果，再送往選果場。記者何雅玲／攝
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日本青森蘋果好吃的原因之一是擁有高緯度、雪量多、溫差大等適合蘋果栽培的自然氣候條...
日本青森蘋果好吃的原因之一是擁有高緯度、雪量多、溫差大等適合蘋果栽培的自然氣候條件，加上致力於不摘葉、低農、精耕等栽培技術。記者何雅玲／攝
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