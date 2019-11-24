蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-24 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／專題即時報導



目前在日本只有5％的果農採用不摘葉種植法，讓每顆蘋果保留了50~60片葉子，讓果實可獲得更完整的營養，自然落葉後的蘋果才算完熟，蘋果的口感及色彩因而更加完美。記者何雅玲／攝 分享 facebook 蘋果是冬季最受歡迎的水果，除了正值盛產期、果性溫和，又因「蘋」與「平」同音，而成為歲末送禮最具「平安、吉利」寓意的佳選。挑選蘋果時，你買的是美麗的外表或是果實本身的美味呢?你是否覺得，只有整顆均勻紅透的蘋果，才是最好吃的呢?關於蘋果美味的二三事，讓我們一起探訪有「日本蘋果王國」之稱的青森縣果園，從產地源頭來看職人的用心、發掘蘋果好吃的祕密。

日本青森縣（Aomori）的蘋果產量為全日本第一，其中，弘前市（Hirosaki）的產量更是高達青森縣的四成，可說是日本第一的蘋果之城。在日本青森，果農間一直有個說法：「春天開花結果到秋季收成期間，每一顆蘋果總共被捧在手心上，不下十次以上！」，即使最近十多年來，日本農業面臨高齡化的困境，仍有人堅持把蘋果種得好吃又安心。

「片山蘋果株式會社」的靈魂人物片山壽伸表示，青森果農從1999年的三萬戶，至今只剩下兩萬戶，因為高齡化苦無人力可照顧果園，果樹生病了會影響周圍健康的果樹只好棄園，近15年來，青森縣每年廢棄278公頃的蘋果園，也因勞動人力少、繼承者少，採用小面積、高密度的精耕，蘋果產量逐年減少，價格相對也變高。

為了不負「青森蘋果王國」之美譽，以及堅守栽種優質蘋果的職人精神，包括片山壽伸在內的近百戶有著相同理念的果農，合組了「津輕蘋果組合」協會，致力於栽種技術的創新及產出品質，目前聯盟內成員最年輕的是55歲，最年長的是90歲。

◎不落葉的美麗~一抹陽光黃的不均勻紅更香甜

72歲的津嶋豊則栽種蘋果已有51年了，他是最先發現蘋果樹的葉片數可影響蘋果風味的「不摘葉富士」栽種達人。

津嶋豊則捨棄多數果農採用的「摘葉便於日曬」的栽種方法，在他的果園中，每顆蘋果保留了50~60片葉子，讓果實可獲得更完整的營養，津嶋爺爺說：「自然落葉後的蘋果才算完熟，蘋果的口感及色彩因而更加完美。」

然而，不摘葉的做法，栽種過程更為費力，為了讓蘋果均勻受光、色澤美麗，採收期前要花費兩次的手工轉蘋果步驟，津嶋豊則與太太從上午七點到日落天黑，一天最多也只能轉五至七棵樹，得歷時三周才能將整個果園的蘋果都轉完，目前在日本只有5％的果農願意採用不摘葉種植法。

◎不上蠟的安心~表皮自然油化成天然蠟

津嶋豊則花了15年的時間，才讓更多人知道，蘋果並非整顆紅透才好吃，帶著一抹陽光黃的不均勻紅的蘋果，比一般甜度13度更加甜1度。而且，表皮自然油化所呈現的亮紅色，產生的亞油酸是不飽和脂肪酸，無須上蠟即是蘋果最佳的天然保護，與摘葉蘋果的霧感果皮不同。 同樣支持不摘葉栽種法的是片山壽伸，在果園忙著採收的他，穿著簡便、腳踩雨鞋、露出憨厚的淺笑，片山壽伸的果園看起來與他一樣樸實，園內卻是結實櫐櫐的華麗。

28年前，他發現多數人買的是蘋果的外皮，沒人在意果實的風味口感，片山壽伸說：「我覺得水果不可以只看外皮，好看不好吃的不是水果！」，為了讓更多人知道不採葉、不套袋的蘋果更好吃，於是聚集有同樣理念的果農，成立協會自行產銷，奉行「要種好吃又有內涵的蘋果」的蘋果哲學。 今年59歲的片山壽伸大學念得是哲學系，24歲時承襲祖父販售、父親栽種的蘋果家業，35年來，他堅持自家果園的採收期，比一般果園要晚一周，讓晚生期的果實得以更成熟。他隨手摘了一顆身旁的「陽光陸奧」連皮咬下地說：「透過樹葉光合作用，蘋果貯存更多養分與醣分，味道更香甜、濃郁、好吃。」

◎不削皮的營養~低農栽、零殘留 摘了就能吃

投入蘋果栽種35年的小山內勝，今年55歲，是協會中最年輕的成員，30年前他開始實施農藥用量減半、改用有機肥的做法，是第一位獲青森縣認證的「特別栽培生產者（低農自然栽培法）」，比起不摘葉的栽種法，低農栽種法在青森的比例更是低，目前只有不到1％的果農使用。

小山內勝表示，青森縣是23年前才開始有低農做法，而他早在30年前就獲得東京都的低農認證，因為自己曾受農藥噴灑昏倒之害，母親因癌症而去世，使他致力於安全、零農藥殘留的栽種，努力種出在果園摘了就能吃的蘋果。 自稱比起與人交往更愛與蘋果打交道的他，目前果園內種了20款蘋果、曾與上百種病蟲害交過手，小山內勝說：「低農栽種，光是除草就很費工。還有，就是要在早期發現病變並立即因應。」

為了落實低農，小山內勝以除草機除草，並加派人力尋園、剪新枝，同時，也要隨時吸收預防病蟲害的新知。其中，剪新枝指得是，在冬雪過後、初春冒新芽時，以生命力強的老幹為底，接上不同品種的樹幹，三至十年可結果。小山內勝分享他最愛的新品種「愛卡馨香」，年產僅120箱，Aika是他孫子的名字，最大的特色是，接近外皮的地方有大量的結蜜。

◎全聯蘋果季登場～日本青森產地直採 依旬而食優質鮮果

今冬，出自日本青森農家職人、秉持「好吃又有內涵」的蘋果哲學而栽種的蘋果，產地直送到台灣，在全聯福利中心上架，提供國人與日本同步的季節鮮果。

全聯福利中心商品部生鮮中心課長何德龍表示，全聯將推行的「台灣一地一好物」、「農家直採保證收購」、「依旬而食」的概念，延伸到海外的鮮果採購，與青森縣內100位果農聯盟合作，今年秋冬總計引進1100噸蘋果在台上市。