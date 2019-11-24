黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

2019-11-24 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



好市多「黑色購物節」11/25強勢登場，預估將吸引眾多排隊人潮。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 2019好市多「黑色購物節」明天開跑，有別以往保密到家作風，今年改變策略吸引買家，連續7天活動，將於前一天在官方APP公開部分「黑五限定優惠」商品，明天（11/25）祭出六大品項，包括HDR智慧電視、行車記錄器、伊萊克斯無線吸塵器、滿意寶寶輕巧褲、圓形鑽石項鍊及不沾鍋具組，以超高CP值優惠，緊緊抓住消費者眼球。

說到黑色購物節，民眾最關心的非「特惠品項」莫屬，據APP最新資訊，明天現場將推出「LG 70吋4K雙規HDR智慧連網電視」、「MIO MIVUE 795測速行車記錄器」、「伊萊克斯二合一無線吸塵器」、「滿意寶寶 輕巧褲米奇版」、「0.5克拉圓形鑽石項鍊」及「TEFAL 巧變精靈系列不沾鍋具10件組」等優惠商品，吸引民眾手刀瘋搶。

擅長營銷策略的好市多，去年鎖定金字塔頂端客群，推出金條、1.0克拉鑽戒等奢華商品，最高折扣逾萬元，成功打響名號，開賣當天不到中午就傳出多家分店售罄情形，成為網友討論度熱點。今年除了續推「鑽石項鍊」等奢侈品外，也預告現場將會有其他驚喜優惠，想搶便宜的消費者，可得自己走一趟才知道。