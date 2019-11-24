樂桃航空開闢福岡航線 推1580元優惠機票

2019-11-24 17:11 攝影中心 記者 攝影中心 記者 陳嘉寧 ／桃園機場即時報導



日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。下午4時30分首航班機開始登機，搭機旅客在空橋門口與地勤人員「擊掌」慶祝。

屬於日本全日空集團的樂桃航空，與香草航空合併後，飛航桃園往返日本東京成田、東京羽田、札幌、仙台、大阪、沖繩等6個航點，24日首航福岡後成為第7個航點。總計每天飛航14個班次，在台日空中交通佔有一席之地。