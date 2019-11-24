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黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

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樂桃航空開闢福岡航線 推1580元優惠機票

2019-11-24 17:11攝影中心 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。記者陳嘉寧...
日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。記者陳嘉寧／攝影
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日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。下午4時30分首航班機開始登機，搭機旅客在空橋門口與地勤人員「擊掌」慶祝。

屬於日本全日空集團的樂桃航空，與香草航空合併後，飛航桃園往返日本東京成田、東京羽田、札幌、仙台、大阪、沖繩等6個航點，24日首航福岡後成為第7個航點。總計每天飛航14個班次，在台日空中交通佔有一席之地。

為了慶祝福岡首航，樂桃航空24日贈送首航紀念品給每位搭機旅客，同時也贈送免稅店折價券、福岡當地商場餐飲消費優惠券等貼心禮物，刺激旅客在福岡當地消費意願。

日本樂桃航空24日開闢福岡航線，首航班機旅客登機時，與地勤人員「擊掌」慶祝。記者...
日本樂桃航空24日開闢福岡航線，首航班機旅客登機時，與地勤人員「擊掌」慶祝。記者陳嘉寧／攝影
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日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。記者陳嘉寧...
日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。記者陳嘉寧／攝影
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日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。記者陳嘉寧...
日本樂桃航空24日開闢福岡航線，為了慶祝首航，推出1580元優惠機票。記者陳嘉寧／攝影
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福岡樂桃航空

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