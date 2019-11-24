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「陽光普照」許光漢撇金馬獎 台南任MIDO一日店長擠爆百貨

2019-11-24 15:12聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

第56屆金馬獎頒獎典禮在昨晚（11/23）順利落幕，鍾孟宏執導的「陽光普照」成為本屆大贏家，而在「年度最佳影片」領獎之際，參與製作

許光漢擔任美度表臺南新光三越西門店的一日店長，與背後滿滿的粉絲一同合影。圖／MI...
許光漢擔任美度表臺南新光三越西門店的一日店長，與背後滿滿的粉絲一同合影。圖／MIDO提供
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第56屆金馬獎頒獎典禮在昨晚（11/23）順利落幕，鍾孟宏執導的「陽光普照」成為本屆大贏家，而在「年度最佳影片」領獎之際，參與製作該片的工作人員、演員也都一同上台接受榮耀。不過眼尖的人會發現，在劇中飾演「阿豪」的許光漢卻不在其中，原來當天他受美度表（MIDO）邀請，擔任品牌的臺南一日店長。

許光漢擔任美度表一日店長時，配戴Ocean Star Diver 600海洋之星...
許光漢擔任美度表一日店長時，配戴Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表。圖／MIDO提供
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由「植劇場」開始嶄露頭角的許光漢是新生代中，演技最被觀眾看好的男星之一，而且在「陽光普照」中演出，雖不是相當吃重，卻有畫龍點睛的效果，讓人印象深刻。在金馬獎當天，他選擇了由經紀公司所安排的工作，南下成為MIDO的臺南新光三越西門店的一日店長，雖然不能與劇組一同分享喜悅，但許光漢仍在個人的instagram帳號中，貼出「恭喜#陽光普照，忙工作還是抽時間對手機螢幕大喊，真是太棒了」的動態，看得出即使不克前往，仍心繫「陽光普照」得獎與否。

許光漢擔任美度表一日店長時，配戴Ocean Star Diver 600海洋之星...
許光漢擔任美度表一日店長時，配戴Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表。圖／MIDO提供
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許光漢擔任美度表一日店長時，配戴Ocean Star Diver 600海洋之星...
許光漢擔任美度表一日店長時，配戴Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表。圖／MIDO提供
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而許光漢撇金馬獎去工作，也不負他近來知名度大開，人氣直線上升，擔任MIDO一日店長時，圍觀的民眾與粉絲更是擠爆櫃位周邊。許光漢身穿條紋襯衫、黑長褲搭配了MIDO的Ocean Star Diver 600海洋之星深潛600米腕表，替他斯文的外型，增加了一些運動感。他提到由於自己的年齡正從男孩邁入男人的時段，所以在穿搭上就會開始在意「質感」，因此這只海洋之星深潛腕表的大表徑與動力儲存80小時，符合許光漢要入手新表的標準。另外，因為平常難得到台南，所以許光漢活動現場展現「男友力」與粉絲互動零距離，一同進行時間倒數裝置挑戰，用力「寵粉」。

美度表臺南新光三越西門店於今年10月初開幕。圖／MIDO提供
美度表臺南新光三越西門店於今年10月初開幕。圖／MIDO提供
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美度表Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表，不鏽鋼表殼、表鍊...
美度表Ocean Star Diver 600海洋之星深潛腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，採用矽游絲機芯，約54,800元。圖／MIDO提供
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許光漢在個人instagram帳號中，貼出「恭喜#陽光普照」的祝賀動態。圖／摘自...
許光漢在個人instagram帳號中，貼出「恭喜#陽光普照」的祝賀動態。圖／摘自instagram
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臺南腕表

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