南島民族編織特展登場 台灣在地植物變身日常器物

2019-11-24 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／台北即時報導



原住民族委員會即日起在行政院聯合辦公大樓北棟1樓展區辦理「AT HOME：南島民族編織展」，展出10個南島語族國家及地區24名編織工藝師共同設計的40餘件作品。這些作品把台灣在地常見的纖維植物，如月桃、竹籐及苧麻等素材，編織成日常生活上常使用的器物。

原民會指出，本次「AT HOME：南島民族編織展」作品為今年6月24日至7月13日在台東舉辦「南島民族技藝交流工作坊」10國編織工藝師在台期間的創作成果，這些作品曾在台東縣原住民族文化創意產業聚落（TTICC）展出1周，展期結束後，仍有許多民眾希望可以在都會地區看到各國的交流成果，因次特別規劃這次特展。

本次特展除了以「家的空間」為概念呈現各國編織設計，也介紹了10國編織技法及當地自然素材與傳統工藝技術，這些資訊來自參與工作坊的工藝師的分享，希望透過這次特展機會，有系統地展現南島編織知識，提供民眾欣賞作品美感之餘，也可以獲取新知。

由於作品來自於大自然素材，除了月桃、竹籐及主麻等材料外，部分作品取材於椰子葉，這類作品的顏色深淺會依時間流轉產生自然變化，色澤由翠綠轉為墨綠，增添復古感，同時也散發淡淡的植物芬芳，相關作品包含吉里巴斯工藝師創作作為空間隔間的門、關島工藝師以我國國旗為創作靈感的太陽編織裝飾。而運用月桃葉設計的作品，透過經常使用和觸摸，因為人體油脂的滋潤，表面會越來越潤澤光亮，像紐西蘭工藝師的巧手設計，將平凡的飯店紙拖鞋變換成月桃鞋。

這些展出作品除了各國工藝師的個人創作外，有些作品則為多位工藝師的共同創意發想，如夏威夷、吉里巴斯及菲律賓的工藝師共同合作，以夏威夷扇子為原型，重新賦予作品新意；紐西蘭、關島及帛琉的工藝師則運用6種材料，創作盥洗空間掛物架，並傳達南島一家的理念；而多項作品不約而同地運用帆船的設計概念，講述南島民族跨洋航行的故事。