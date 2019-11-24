溫潤「焦糖色」好優雅 早春鞋包超百搭！

2019-11-24 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



奶茶色單品在前一陣子非常火紅，柔美氣質頗受女性消費者歡迎，而類似調性的焦糖色則是在接下來的2020早春大行其道，和奶茶色擁有同樣百搭的特質但又多了點沉穩感，更濃郁的色調更顯溫潤優雅。

PRADA 2020早春系列重新詮釋經典，Miuccia Prada希望回歸真誠，透過設計闡述與世界複雜性的增加形成對比的精神，並建構出所謂帶顛覆感的「煽動性優雅」。於是焦糖色成為主角之一，更搭配延續自2019秋冬科學怪人風概念的輪胎鞋底，打造出帶點中性風的帆布休閒鞋。而復古味十足的保齡球包，也運用了焦糖色增添時代感，還像是把鮮奶油淋在焦糖咖啡上以白色皮革打造撞色效果。而MIU MIU的早春系列同樣也有焦糖色的編織皮革包和硬挺的肩背盒，非常適合野餐、出遊的造型搭配。