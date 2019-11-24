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2019全球最長「黑色購物節」明天開跑！好市多去年最強優惠大公開

溫潤「焦糖色」好優雅 早春鞋包超百搭！

2019-11-24 14:03聯合報 記者吳曉涵／即時報導

奶茶色單品在前一陣子非常火紅，柔美氣質頗受女性消費者歡迎，而類似調性的焦糖色則是在接下來的2020早春大行其道，和奶茶色擁有同樣百搭的特質但又多了點沉穩感，更濃郁的色調更顯溫潤優雅。

PRADA 2020早春系列重新詮釋經典，Miuccia Prada希望回歸真誠，透過設計闡述與世界複雜性的增加形成對比的精神，並建構出所謂帶顛覆感的「煽動性優雅」。於是焦糖色成為主角之一，更搭配延續自2019秋冬科學怪人風概念的輪胎鞋底，打造出帶點中性風的帆布休閒鞋。而復古味十足的保齡球包，也運用了焦糖色增添時代感，還像是把鮮奶油淋在焦糖咖啡上以白色皮革打造撞色效果。而MIU MIU的早春系列同樣也有焦糖色的編織皮革包和硬挺的肩背盒，非常適合野餐、出遊的造型搭配。

Saint Laurent人氣包款Cassandra，明年春季也以焦糖色皮革拼接帆布推出嶄新配色，與標誌性的金色YSL釦飾碰撞出混搭美感。Bottega Veneta熱門話題包Arco與Padded Cassette則是換上霧面麂皮新衣，同樣有焦糖配色款，而新的Twist包除了焦糖色之外也有編織款式，俏皮可愛的外型勢必又要掀起一波搶購潮。

焦糖色Arco包。圖／Bottega Veneta提供
焦糖色Arco包。圖／Bottega Veneta提供
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PRADA 2020早春系列延續自2019秋冬科學怪人風概念的輪胎鞋底，打造出帶...
PRADA 2020早春系列延續自2019秋冬科學怪人風概念的輪胎鞋底，打造出帶點中性風的焦糖色帆布休閒鞋。圖／PRADA提供
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PRADA 2020早春系列延續自2019秋冬科學怪人風概念的輪胎鞋底，打造出帶...
PRADA 2020早春系列延續自2019秋冬科學怪人風概念的輪胎鞋底，打造出帶點中性風的焦糖色帆布休閒鞋。圖／PRADA提供
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MIU MIU的早春系列同樣也有焦糖色的編織皮革包和硬挺的肩背盒，非常適合野餐、...
MIU MIU的早春系列同樣也有焦糖色的編織皮革包和硬挺的肩背盒，非常適合野餐、出遊的造型搭配。圖／MIU MIU提供
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MIU MIU的早春系列同樣也有焦糖色的編織皮革包和硬挺的肩背盒，非常適合野餐、...
MIU MIU的早春系列同樣也有焦糖色的編織皮革包和硬挺的肩背盒，非常適合野餐、出遊的造型搭配。圖／MIU MIU提供
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焦糖色Twist包。圖／Bottega Veneta提供
焦糖色Twist包。圖／Bottega Veneta提供
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Saint Laurent人氣包款Cassandra明年春季也以焦糖色皮革拼接帆...
Saint Laurent人氣包款Cassandra明年春季也以焦糖色皮革拼接帆布推出嶄新配色。圖／Saint Laurent提供
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焦糖色Padded Cassette包。圖／Bottega Veneta提供
焦糖色Padded Cassette包。圖／Bottega Veneta提供
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復古味十足的保齡球包，也運用了焦糖色增添時代感，還像是把鮮奶油淋在焦糖咖啡上以白...
復古味十足的保齡球包，也運用了焦糖色增添時代感，還像是把鮮奶油淋在焦糖咖啡上以白色皮革打造撞色效果。圖／PRADA提供
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