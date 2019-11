黑色星期五購機享優惠 Pixel手機、PS4 Pro主機快入手

2019-11-24 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 /即時報導



感覺才剛過完雙11,源自歐美的「黑色星期五」購物風潮也吹到台灣!剛推出新機Pixel 4系列的Google,已搶先預告Google商店的黑色星期五優惠活動將於11月29日星期五當天開跑,雖然官網並未正式公布優惠內容,但從官網設計來看,最新上市的Pixel 4系列、Pixel 3a系列、Chromecast,甚至即將上市的Nest Mini第二代都有可能推出驚喜優惠。若參考美國官網已經公佈的優惠內容,預估兩萬元上下就可入手Pixel 4系列,萬元左右更可輕鬆擁有Pixel 3a系列。不過,隨著Pixel 4系列上市前的一波半價促銷,去年推出的Pixel 3系列目前在台灣官網已呈現無庫存狀態,據了解也沒有補貨計畫。