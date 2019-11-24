黑色星期五購機享優惠 Pixel手機、PS4 Pro主機快入手
感覺才剛過完雙11，源自歐美的「黑色星期五」購物風潮也吹到台灣！剛推出新機Pixel 4系列的Google，已搶先預告Google商店的黑色星期五優惠活動將於11月29日星期五當天開跑，雖然官網並未正式公布優惠內容，但從官網設計來看，最新上市的Pixel 4系列、Pixel 3a系列、Chromecast，甚至即將上市的Nest Mini第二代都有可能推出驚喜優惠。若參考美國官網已經公佈的優惠內容，預估兩萬元上下就可入手Pixel 4系列，萬元左右更可輕鬆擁有Pixel 3a系列。不過，隨著Pixel 4系列上市前的一波半價促銷，去年推出的Pixel 3系列目前在台灣官網已呈現無庫存狀態，據了解也沒有補貨計畫。
台灣索尼互動娛樂則宣布將首度在台推出「PS4 Pro黑色星期五快閃優惠」活動，自11月27日至12月1日止，限時五天，限量推出PlayStation 4 Pro 1TB主機將限時直降2,000元、PlayStation VR攝影機同捆組及豪華全配包則將優惠1,000元。同時也精選三款PS4獨佔遊戲，包括「Days Gone」、「Marvels Spider-Man Game Of The Year Edition」、「Concrete Genie」，每款都只要590元就可以購入。另外，即日起至12月2日止，也推出訂閱PlayStation Plus 12個月會籍，自動升級享有「12+2」共14個月會籍服務的優惠。想要輕鬆入手主機、遊戲、每月玩到飽，就趁這檔。
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