2019全球最長「黑色購物節」明天開跑！好市多去年最強優惠大公開

2019-11-24 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



好市多「黑色購物節」大戰將於明日登場，粉絲們都準備好了嗎？今年台灣好市多領先全球，首度將黑色購物節由3天延長至7天，也是「全球最長黑色購物節」，11月25日至12月1日引爆全台門市，同步祭出多樣實體門市限定優惠，吸引大批民眾前往朝聖。

延續傳統，今年好市多黑色購物節確定提早「營業時間」，開賣前三天11月25日（一）至11月28日（四）營業時間更改為上午 9:00~晚間21:30，11月29日（五）至12月1日（日）上午8:00~晚間21:30開店，開放會員提早進入搶購。

目前好市多雖然尚未公布今年黑色購物節「特惠商品」，但去年推出的黃金、鑽石等超奢華品項，開賣當天不到中午就傳出多家分店售罄情形，成為網友討論度熱點之一。「1.0克拉原形鑽石戒指18K 白K金」原價199999，特價185999元，現折14000元；「王鼎999.9黃金條塊 伍台兩/187.5公克」現場價226999元，折扣4600元。

依照往年經驗，家電、3C商品常有機會下殺到5折優惠，其中去年最夯的「SAMSUNG 82吋 4K智慧電視」，現場價折扣近4萬，原價170499元，特價139999元，超高CP值讓民眾直呼，「買到賺到 真的太划算了！」；另款「55吋 4K HDR智慧連網顯示器」原價17499元，現折3500元，活動期間入手也只要13999元。

家電迷最愛「伊萊克斯」，也是去年關注度極高品牌，包括「伊萊克斯二合一無線吸塵器」折扣2200元，特價6799元、「伊萊克斯美式咖啡機」折扣700元，現場價2899元、」伊萊克斯手持攪拌棒」下殺1999元。高檔的「BOSE單件式藍芽劇院組」現場特價6999元，現折2000元優惠。「740公升對開冰箱不銹鋼色」原價55999元，現場價只要44999元，折扣11000元。

逛賣場必買的「生鮮食品」，去年祭出空運新鮮的「大西洋鮭魚」，每尾鮭魚身長逾30公分，一公斤僅售389元，超低價格吸引民眾爭搶囤貨；肉食主義者最愛「A4日本和牛肩胛翼板燒烤」原價4099元，特價3899元、「A4日本和牛梅花肉燒烤片」原價3799元，優惠價3599元，現折200元，去年一開賣就吸引民眾搶購。

保健品部分則以「天地合補龜鹿雙寶飲68毫升30入」最熱門，優惠價只要1099元，現折370元、「威德黑色星期五禮盒三合一組」特價699元、「乳清蛋白營養補充粉」原價1859元，優惠價1399元，現場詢問度爆表。