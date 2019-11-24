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不甩中國網友熱議？DIOR力挺女星行頭登金馬獎紅毯

2019-11-24 11:04聯合報 Bonnie

女星李心潔以一身DIOR白色鏤空洋裝搭配同樣出自品牌的手鍊、耳環和粉色尖晶石戒指...
女星李心潔以一身DIOR白色鏤空洋裝搭配同樣出自品牌的手鍊、耳環和粉色尖晶石戒指現身金馬獎紅毯。記者余承翰／攝影
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女星李千那身穿DIOR黑色蕾絲鏤空皮革無袖上衣搭配黑色民族圖騰刺繡薄紗長裙、黑色...
女星李千那身穿DIOR黑色蕾絲鏤空皮革無袖上衣搭配黑色民族圖騰刺繡薄紗長裙、黑色小羊皮編織短靴走上星光紅毯。記者余承翰／攝影
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往年的金馬獎頒獎典禮，都是高級珠寶品牌的修羅場，不過由於今年在中國政府的干預下，一線精品都紛紛退出，讓第56屆金馬獎少了美麗寶石的加持。不過，DIOR卻不畏中國網友的評論，繼續支持了包含李心潔、李千那和「返校」曾敬驊從紅毯到頒獎的頒獎的行頭，讓人意外。

睽違4年後復出拍電影，就一舉入圍第56屆金馬獎最佳女主角的李心潔，雖然最後沒能掄元，但她在紅毯上的穿搭的確讓人耳目一新。昨晚（11/23）她以一身DIOR白色鏤空洋裝搭配同樣出自品牌的手鍊、耳環和粉色尖晶石戒指現身，全身行頭總價值近1,300萬元。內搭的深色內衣若隱若現，非常火辣，還透露本來對這身衣服還是有點擔心，同時這身造型也讓李心潔成為紅毯最美焦點之一。

而李千那更是在這次金馬獎頒獎典禮一共換穿了3套不同造型，其中的紅毯與擔任頒獎人的搭配全都是DIOR提供。像是以黑色蕾絲鏤空皮革無袖上衣搭配黑色民族圖騰刺繡薄紗長裙、黑色小羊皮編織短靴走上星光紅毯，性感中又帶著一絲率性。或是從後台奔跑到前台還要裝作優雅時，李千那身穿D美國藝術家MICKALENE THOMAS替DIOR設計的彩線織布長裙搭配刺繡黑色天鵝絨Bar Jacket，腳踝上方的裙襬高度添了一抹新意，外套也讓原本過於纖瘦的她，增添了一些份量。

女星李千那擔任頒獎人，身穿美國藝術家MICKALENE THOMAS替DIOR設...
女星李千那擔任頒獎人，身穿美國藝術家MICKALENE THOMAS替DIOR設計的彩線織布長裙搭配刺繡黑色天鵝絨Bar Jacket。記者林伯東／攝影
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DIOR為兩位女星總共提供了各兩套服裝與可搭配的珠寶，加上曾敬驊的行頭，總價近2,200萬元，雖然比起過往，並不算太特別突出，但在今年的氛圍下，已是最大手筆的支持了。然而，對比DIOR於上月在中國舉辦的大秀後派對，播放起對岸的愛國歌曲「我愛我的祖國」、以及因為員工的演講，而在官方微博發表聲明，稱「絕對尊重應維護一個中國的原則，嚴格維護中國主權和領土完整」的作法，不免會讓人疑惑，DIOR是否只是想兩面討好？

DIOR BOIS DE ROSE玫瑰金鑽石戒指，約12萬7,000元。圖／DI...
DIOR BOIS DE ROSE玫瑰金鑽石戒指，約12萬7,000元。圖／DIOR提供
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DIOR DIOR DIOR DENTELLE GUIPURE 粉色尖晶石戒指，...
DIOR DIOR DIOR DENTELLE GUIPURE 粉色尖晶石戒指，約840萬元。圖／DIOR提供
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DIOR玫瑰金鑽石不對稱耳飾，約37萬元。圖／DIOR提供
DIOR玫瑰金鑽石不對稱耳飾，約37萬元。圖／DIOR提供
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ROSE DIOR BAGATELLE玫瑰白金鑽石耳環，約160萬元。圖／DIO...
ROSE DIOR BAGATELLE玫瑰白金鑽石耳環，約160萬元。圖／DIOR提供
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