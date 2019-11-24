ELLE時尚口罩法式風情 消口臭又親膚

2019-11-24 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



一般口罩用完即丟，多是陽春型。中部口罩CSD中衛耗時一年半開發「ELLE時尚布口罩」與生技公司合作親膚又減口臭的機能布，時尚團隊設計法式風情圖案，詢問度高。

許多人長時間戴口罩時，如果聞到一股臭味，可能會懷疑是口罩有問題，其實有可能是聞到自已口臭！真冏！為了解決這項問题，CSD中衛耗時一年半，與國內知名機能纖維布大廠「華楙生技」合作開發消臭機能布「PURAiR」在口罩最裏層採用「天絲」作為主材料，添加可分解臭味的海洋蛋白胜肽胺基酸，柔軟親膚又能消滅壞口氣！

中衛行銷經理周令怡表示，「有些人口氣不好，布口罩戴久了會被自已口臭薰到無法呼吸。而且就算沒口臭，一般棉質布口罩戴久了也易有潮濕異味，因此具消臭機能的布料，變得十分重要。」

周令怡說，這款時尚布口罩從企劃、研發、挑布、測試到申請商標，花一年半的時間，並邀請ELLE巴黎設計團隊，設計兩款法式風情圖案。一款是油畫筆觸的「印象迷彩」另一款「法式奇趣」則以塗鴉手法呈現巴黎鐵塔、舞者、咖啡杯等，限量發售兩千組。

口罩採用立體剪裁，具V臉修飾效果，特別設計可調式彈性耳帶，長期配戴也不會咬耳朵。

看到台灣機能布技術獨步全球，中衛團隊開始思考，何不開發一款能解決布口罩異味問題的機能布料，這才催生了「PURAiR」。

這款由中衛獨家開發的全新機能布，65%是絲綢般柔軟的「TENCEL天絲纖維」另外35%則添加台灣自行研發，可分解臭味的「海洋蛋白胜肽胺基酸」即使重複水洗也不影響消臭效果。且PURAiR具生物可分解性，友善環境。