香奈兒風格講座 品牌大使卡洛琳、朴秀珠的雙C新解

2019-11-24 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



香奈兒為慶祝台北新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店重新盛大開幕，推出Style Talk講座台北場，邀請品牌大使、模特兒、作家暨創業家等卡洛琳．德．麥格雷特（Caroline de Maigret）和品牌大使暨超模朴秀珠（Soo-Joo Park）面對面分享與香奈兒共同交織的生命旅程，由知名影像工作者、攝影師兼作家章凝（Margaret Zhang）擔任主持人的角色，三位斜槓女性的精采閱歷帶來溫馨、愉快的一場講談。

品牌創辦人嘉柏麗．香奈兒（Gabrielle Chanel）從她顛覆女性穿著的方式，延續至今成為香奈兒的精神與態度，卡洛琳就提到同一件單品、不同的人穿都能表現各自的知性與無畏精神，是香奈兒的魅力，她笑說即使穿著香奈兒慵懶斜倚沙發上，也自有其姿態。到了今時今日，這份特質仍透過服飾名品部新任藝術總監維吉妮．維婭（Virginie Viard）的創意繼續延伸，兩位風格女性也說起了她們維吉妮的緣分，卡洛琳提到，「7年前在節目中遇到維吉妮，邀我去走秀、到進而成為品牌大使，近期也很榮幸為香奈兒執導微電影，我們是一起聽演唱會的好朋友，也各自展現自我風格。」朴秀珠則是在度假中接獲去巴黎試鏡的通知，在康朋街旗艦店遇到維吉妮，穿著尚未完成的打樣服裝，已然覺得自己閃閃發亮。