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香奈兒風格講座　品牌大使卡洛琳、朴秀珠的雙C新解

2019-11-24 10:19聯合報 記者楊詩涵／即時報導

香奈兒為慶祝台北新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店重新盛大開幕，推出Style Talk講座台北場，邀請品牌大使、模特兒、作家暨創業家等卡洛琳．德．麥格雷特（Caroline de Maigret）和品牌大使暨超模朴秀珠（Soo-Joo Park）面對面分享與香奈兒共同交織的生命旅程，由知名影像工作者、攝影師兼作家章凝（Margaret Zhang）擔任主持人的角色，三位斜槓女性的精采閱歷帶來溫馨、愉快的一場講談。

品牌創辦人嘉柏麗．香奈兒（Gabrielle Chanel）從她顛覆女性穿著的方式，延續至今成為香奈兒的精神與態度，卡洛琳就提到同一件單品、不同的人穿都能表現各自的知性與無畏精神，是香奈兒的魅力，她笑說即使穿著香奈兒慵懶斜倚沙發上，也自有其姿態。到了今時今日，這份特質仍透過服飾名品部新任藝術總監維吉妮．維婭（Virginie Viard）的創意繼續延伸，兩位風格女性也說起了她們維吉妮的緣分，卡洛琳提到，「7年前在節目中遇到維吉妮，邀我去走秀、到進而成為品牌大使，近期也很榮幸為香奈兒執導微電影，我們是一起聽演唱會的好朋友，也各自展現自我風格。」朴秀珠則是在度假中接獲去巴黎試鏡的通知，在康朋街旗艦店遇到維吉妮，穿著尚未完成的打樣服裝，已然覺得自己閃閃發亮。

她們也現場分享如何將2019 Cruise度假系列融入自我風格，帶來日常穿搭的樂趣，她們共同表示小配件例如鍊帶腰帶的多元使用，讓造型更多變，此外，卡洛琳表示她相當鍾愛香奈兒經典小黑外套，「穿上她我可以去開會、中午和朋友吃飯，或是晚上去雞尾酒會，帥氣而雅緻（Cool Chic）。」而朴秀珠則是在被問到覺得自己什麼時候很有型的時候慧黠表示，「穿得自信而舒適（Confident Comfortable）的時候，這也是雙C。」卡洛琳更幽默地說，「我隨時隨地都很有型（I’m always stylish）。」俏皮自然的話語引發席間的笑聲，也體現她們心中寫意自在的時尚品味。

朴秀珠表示曾研讀建築，讓她對服裝的細節、輪廓與搭配帶來更多想法。圖／香奈兒提供
朴秀珠表示曾研讀建築，讓她對服裝的細節、輪廓與搭配帶來更多想法。圖／香奈兒提供
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不經意的美是卡洛琳．德．麥格雷特深植人心的優雅。圖／香奈兒提供
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香奈兒品牌微電影

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