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C羅、不敗拳王的最愛 HUBLOT高級珠寶腕表來台快閃

2019-11-24 10:09聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

瑞士的高級鐘表品牌宇舶表（HUBLOT)，近年戮力於材質上的研發與創新，屢屢成為鐘表業的話題。然而在品牌研發總監Mathiais Buttet先生的介紹下，讓表迷看見HUBLOT在高級珠寶鑲嵌工藝，亦有著墨，而且有著為數不少的支持者。

HUBLOT表示，品牌的高級珠寶腕表多屬於訂製系列，所以市場上十分少見，包括了足球巨星的C羅（Cristiano Ronaldo）、拳王Floyd Mayweather和雷鬼音樂天王Nicky Jam都是HUBLOT高級珠寶表的粉絲。Mathiais Buttet也在分享時提到，有別於珠寶品牌在寶石鑲嵌時是採用階梯式，HUBLOT的腕表若有要裝飾寶石或鑽石，都是全平面的鑲嵌，目的是為了在配戴時的舒適性。此外，Mathiais Buttet表示，裝飾性雖然是珠寶的主要用途，然而HUBLOT則在這之上添加了實用性，讓寶石化身成動力儲存指示，或是時標來存在。

因此依循了這樣的概念，HUBLOT陸續的推出過BIG BANG UNICO PARAÍBA皇金碧璽腕表、BIG BANG UNICO HAUTE JOAILLERIE腕表，以及結合了高級珠寶與複雜功能的BIG BANG MP11白金鑽表等等。此次，HUBLOT更在台快閃展出了一系列的高級珠寶表，不到10只，總價就破億元，讓人大開眼界，其中不乏首度來台的BIG BANG UNICO彩虹寶石計時碼表，結合了不同顏色的藍寶石鑲嵌於表圈與表耳上，使人印象深刻。而且今年1月在日內瓦展出的BIG BANG UNICO PARAÍBA皇金碧璽腕表，也是第一次到台灣讓品牌VIP們得以見到「真身」。

宇舶表BIG BANG MP11白金鑽表，18K白金表殼、表圈，共鑲嵌462顆鑽...
宇舶表BIG BANG MP11白金鑽表，18K白金表殼、表圈，共鑲嵌462顆鑽石，約2,125萬5,000元。圖／HUBLOT提供
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宇舶表在日前舉辦了高級製表講堂，於現場陳列了多款首度在台現身的高級珠寶表。圖／H...
宇舶表在日前舉辦了高級製表講堂，於現場陳列了多款首度在台現身的高級珠寶表。圖／HUBLOT提供
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宇舶表品牌研發總監Mathiais Buttet先生來台，分享品牌在珠寶表的發展...
宇舶表品牌研發總監Mathiais Buttet先生來台，分享品牌在珠寶表的發展與用心。圖／HUBLOT提供
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雷鬼音樂天王Nicky Jam配戴BIG BANG MECA-10 NICKY ...
雷鬼音樂天王Nicky Jam配戴BIG BANG MECA-10 NICKY JAM皇金鑽圈腕表。圖／HUBLOT提供
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宇舶表BIG BANG UNICO PARAÍBA皇金碧璽腕表，18K皇金表殼、...
宇舶表BIG BANG UNICO PARAÍBA皇金碧璽腕表，18K皇金表殼、表圈，共鑲嵌4.8克拉帕拉依巴碧璽，約850萬2,000元。
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宇舶表BIG BANG UNICO HAUTE JOAILLERIE腕表，18K...
宇舶表BIG BANG UNICO HAUTE JOAILLERIE腕表，18K白金表殼、表圈，共鑲嵌558顆梯形鑽石，約2,811萬6,000元。圖／HUBLOT提供
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拳王Floyd Mayweather穿戴宇舶表高級訂製珠寶表以及MP05腕表。圖...
拳王Floyd Mayweather穿戴宇舶表高級訂製珠寶表以及MP05腕表。圖／HUBLOT提供
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宇舶表BIG BANG UNICO彩虹寶石計時碼表，18K皇金表殼、表圈，共鑲嵌...
宇舶表BIG BANG UNICO彩虹寶石計時碼表，18K皇金表殼、表圈，共鑲嵌224顆彩色寶石，約284萬5,000元。圖／HUBLOT提供
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珠寶品牌腕表

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