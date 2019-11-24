C羅、不敗拳王的最愛 HUBLOT高級珠寶腕表來台快閃

2019-11-24 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



瑞士的高級鐘表品牌宇舶表（HUBLOT)，近年戮力於材質上的研發與創新，屢屢成為鐘表業的話題。然而在品牌研發總監Mathiais Buttet先生的介紹下，讓表迷看見HUBLOT在高級珠寶鑲嵌工藝，亦有著墨，而且有著為數不少的支持者。

HUBLOT表示，品牌的高級珠寶腕表多屬於訂製系列，所以市場上十分少見，包括了足球巨星的C羅（Cristiano Ronaldo）、拳王Floyd Mayweather和雷鬼音樂天王Nicky Jam都是HUBLOT高級珠寶表的粉絲。Mathiais Buttet也在分享時提到，有別於珠寶品牌在寶石鑲嵌時是採用階梯式，HUBLOT的腕表若有要裝飾寶石或鑽石，都是全平面的鑲嵌，目的是為了在配戴時的舒適性。此外，Mathiais Buttet表示，裝飾性雖然是珠寶的主要用途，然而HUBLOT則在這之上添加了實用性，讓寶石化身成動力儲存指示，或是時標來存在。