溫泉美食嘉年華 邀民眾健行遊北橫推廣「段木菇」

2019-11-23 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



秋高氣爽，正是泡湯的最佳季節！「2019溫泉美食嘉年華 北橫香菇美食系列活動」於今日（11月23日）及下周六（11月30日）分別在羅浮泰雅故事公園對面停車場用地及拉拉山的泰雅康乃馨花園盛大登場，邀請民眾健行漫遊北橫公路沿線天然秘境-小烏來及拉拉山風景特定區，並推廣北橫特色美食「段木香菇」。

為宣傳北橫特色美食「段木香菇」，活動開幕式上澆灌拉拉山段木香菇，象徵用心栽培香菇，搭配拉拉山上得天獨厚的雲霧環境，栽種出無農藥也不泡藥水、防腐劑，朵朵厚實又飄香的香菇；會場也設置拉拉山段木香菇簡介，讓民眾瞭解拉拉山段木香菇特色與美味。

今日健行路線由小烏來風景特定區遊客中心出發經水圳古道、義興吊橋、竹林秘境，終點至羅浮泰雅故事公園，健行路線全長2.1公里；11月30日健行路線由拉拉山遊客中心出發，經巴陵生態古道、巴陵二號隧道、巴陵一號隧道、巴陵大橋、台七線、桃116線，終點回到泰雅康乃馨花園，健行路線全長2.7公里。

民眾報名健走繳交的報名費，可領取等值的園遊卷至會場消費，完成健走，主辦單位還提供民眾特色紀念品及美食品嚐，還有精采的表演、趣味闖關遊戲及摸彩好禮等，讓參加的民眾有吃又有拿。