2019誠品十大暢銷書單》「做自己、我是誰」相關主題大賣，為什麼？

2019-11-23 15:57 商業周刊 洪婉恬／商業周刊



誠品書店公布2019年度Top 10十大暢銷書，發現「做自己」最能引起共鳴。圖／誠品書店提供 分享 facebook

摘要 誠品書店公布2019年度十大暢銷書，關鍵字圍繞著「做自己」，也反映台灣人的心境、甚或是社會氛圍的轉變。

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誠品書店公布2019年度十大暢銷書，這次的關鍵字，是「做自己」。今年度的暢銷冠軍是《蔡康永的情商課：為你自己活一次》；而前美國總統夫人蜜雪兒．歐巴馬自傳《成為這樣的我》，拿下第8名；百萬網紅鍾明軒的《我決定我是誰》，則躋身第10名。

圓神出版機構行銷企劃部副理詹怡慧認為，這十年正逢網紅紛紛出頭，年輕世代發現，原來在傳統範本之外，成功還有很多不同的面貌，這與蔡康永傳遞的想法不謀而合。他不選擇教條式的心靈雞湯教你如何擁有完美情商，而是和讀者聊聊——怎麼享受只有一次的人生。

繼《蔡康永的情商課：為你自己活一次》奪下排行榜冠軍，今年再出版《蔡康永的情商課 2：因為這是你的人生》，告訴讀者在人際關係中保有自己、活得自在。詹怡慧觀察到，讀者在做自己、和做別人喜歡的自己當中，因難以找到平衡而產生焦慮，所以這兩本書「像是社會氛圍追求速成的解方」，也反射出背後龐大的市場需求。

不只躍升暢銷書，《蔡康永的201堂情商課》在中國音訊分享平台喜馬拉雅上，播放量已突破1億次，在2018年的喜馬拉雅「123狂歡節」暢銷總榜中，位列第二。

同樣有名人光環加持，《成為這樣的我》之所以讓讀者產生極大共鳴，商業周刊出版通路組副總監張勝宗則認為，很大原因是蜜雪兒對日常生活的誠實書寫，不論是出身平凡、打催卵針、和歐巴馬的婚姻經營等，「她經歷的瑣事，其實跟一般人幾乎差不多。」

因此他提到，這本書受到讀者歡迎，或許是「她的生命故事能觸動人心，也反映了現在大家更關注內在需求。」一如蜜雪兒在書內自述：「我希望自己的旅程能激發讀者找到勇氣，成為他們渴望成為的人。」

除了「做自己」成為全民課題，「表達自己」也打中讀者心中痛點。《99%的人輸在不會表達2》教讀者如何提升說服力，奪下排行榜第二。大是出版副總編輯顏惠君觀察到，從去年第一集熱賣就能發現，網路溝通的碎片化，造成許多人面對面談話時表達錯誤或是反應木訥，「這點在我們面試新人時尤其感受明顯。」

對照2018誠品年度暢銷榜，除了不少照護年邁雙親、自我和解的書籍上榜，如知名作家龍應台、張曼娟書寫人生中途的心路歷程，新生代作家陪伴年輕讀者走過迷惘的內容也受歡迎，彰顯「自我覺醒」力量崛起；而回溯2017年，誠品觀察到「不當濫好人」的閱讀趨勢，拒絕當濫好人的心理學相關書籍，就有4本，「情緒勒索」更登上年度最暢銷。

台灣人的心境、甚或是社會氛圍的轉變，都可以從暢銷書中窺知一二。從「不當濫好人」、到「自我覺察」，2019這一年，更多人近一步要找到「做自己」的慰藉與力量。

▌誠品書店2019年度新書不分類暢銷TOP10

統計期間：2018/11/01-2019/10/31

1 蔡康永的情商課: 為你自己活一次

2 99%的人輸在不會表達2

3 解答之書: 專屬於你的人生答案

4 精靈寶可夢 太陽&月亮 寶可夢全國大圖鑑

5 陪伴, 是世上最奢侈的禮物

6 門徒

7 空中殺人現場

8 成為這樣的我: 蜜雪兒．歐巴馬

9 靜坐之後

10 我決定我是誰: 在負能量爆表的人生路上, 我不活在別人的嘴裡!

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