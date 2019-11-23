傳奇建築師貝聿銘藝術收藏現身拍賣會 總價值估近8億

2019-11-23 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊偉成 ／香港即時報導



全球首位以華裔身分拿下普立茲克建築獎的貝聿銘今年五月以102歲高齡辭世，世界相關從業人士紛紛以各自的方式緬懷這位「現代主義建築的最後大師」。他的代表作品羅浮宮玻璃金字塔、日本美秀美術館、香港中環中銀大廈以及在台中東海大學路的思義教堂至今仍是建築界朝聖熱點。

日前在香港會議展覽中心登場的佳士得秋季拍賣會，貝聿銘及其妻子盧淑華夫婦的大量藝術收藏現身展場，包含油畫、繪畫、雕塑和紙本作品，匯聚東西藝術大師的傑作，包含巴內特紐曼、尚杜布菲、張大千、齊白石，以及被貝聿銘女兒貝蓮親暱稱為「無極叔叔」的法國華裔畫家趙無極。會場佳士得專家表示，趙無極與貝氏夫婦為畢生摯友，同樣抱持著希望以創作弭平東西美學傳統之間的鴻溝心願。而本次拍賣的貝氏收藏，最大尺度的作品亦為趙無極的油畫《27.3.70》，單一作品估價3,800萬港幣起跳。藏品總值則超過2,500萬美元，接近7億7千萬新台幣。

佳士得美洲區主席Marc Porter表示這批收藏忠實見證了貝聿銘與盧淑華伉儷的深厚情誼和美學鑑賞力，且不全是兩人收購而來，不少都是其他領域大師指明餽贈、甚至量身打造的作品，足見貝聿銘夫婦的極佳人緣，而精選藏品十一月初在紐約的曝光也獲得極大迴響。