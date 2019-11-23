購物車上的狗狗也太可愛 還穿MONCLER奢華訂製服

2019-11-23 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



MONCLER Genius系列首發愛寵系列，推出MONCLER & POLDO Dog Couture，是狗狗專屬的訂製服，在耶誕節前發表，讓家中的小狗一起度過時髦的溫馨佳節。

MONCLER & POLDO Dog Couture系列是由MONCLER與知名愛犬品牌Poldo所共同推出，往年也曾攜手合作，這次將規格拉高，以更奢華的面料帶來寵物訂製服和配件，讓家中的狗狗享受暖冬之餘也能一起追時尚；商品特色為義大利製造，並且拍攝多支形象影片，包括黏土卡通的狗狗們滑稽奔跑、以及狗狗們穿上MONCLER & POLDO Dog Couture系列在耶誕節布景中拍攝大片的趣味畫面。

愛寵系列以針織印花、亮色PVC材質為主，推出經典羽絨服、雨衣等單品，羽絨背心是MONCLER標誌的亮面尼龍打造而成，也同步推出霧面尼龍版本，為符合體型不同的犬種共有6種尺寸可選，也是首次運用針織效果，讓汪星人穿起套頭毛衣；透明PVC雨衣，則為戶外活動的安全度推出醒目的黃、粉、藍等亮色調；此外，在皮帶和項圈的配飾部分，則採法國國旗三原色設計，全系列即起上市，在台北101專門店、新光三越A9限時概念店和官網皆可購得。

█MONCLER & POLDO Dog Couture形象影片：