BV大阪開咖啡廳 新款「可頌包」又要賣到缺貨了！

2019-11-23 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



繼PRADA、Tiffany & Co.等精品開設咖啡廳後，Bottega Veneta也宣布首家咖啡廳Bottega Cafe問世，選在日本大阪阪急百貨男士館登場！

占地約17坪的Bottega Cafe可經由位於阪急百貨男士館二樓的品牌精品店直接進入，整體店裝走的是熱帶度假風，使用各種威尼斯大理石打造成Palladiano水磨石地板，搭配經過風化處理的白色石膏牆面、鮮黃色的餐桌與綠色植栽、亮粉色霓虹燈牌，呈現出戶外露台的感覺。大片的棱紋玻璃窗讓自然光灑落，映照著Bottega藍的吧檯和標誌性的intrecciato編織圖案椅背，充滿品牌特色與魅力。

至於餐點部分呢？以傳統義大利主食為靈感，店內提供咖啡、茶、果汁與葡萄酒以及多款美味甜點和鹹食開胃菜，當然也少不了義大利冰淇淋gelato。而為了致敬品牌的義式傳承，餐廳供應的葡萄酒全部來自Bottega Veneta的發源地威尼托。