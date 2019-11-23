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BV大阪開咖啡廳 新款「可頌包」又要賣到缺貨了！

2019-11-23 13:12聯合報 記者吳曉涵／即時報導

繼PRADA、Tiffany & Co.等精品開設咖啡廳後，Bottega Veneta也宣布首家咖啡廳Bottega Cafe問世，選在日本大阪阪急百貨男士館登場！

占地約17坪的Bottega Cafe可經由位於阪急百貨男士館二樓的品牌精品店直接進入，整體店裝走的是熱帶度假風，使用各種威尼斯大理石打造成Palladiano水磨石地板，搭配經過風化處理的白色石膏牆面、鮮黃色的餐桌與綠色植栽、亮粉色霓虹燈牌，呈現出戶外露台的感覺。大片的棱紋玻璃窗讓自然光灑落，映照著Bottega藍的吧檯和標誌性的intrecciato編織圖案椅背，充滿品牌特色與魅力。

至於餐點部分呢？以傳統義大利主食為靈感，店內提供咖啡、茶、果汁與葡萄酒以及多款美味甜點和鹹食開胃菜，當然也少不了義大利冰淇淋gelato。而為了致敬品牌的義式傳承，餐廳供應的葡萄酒全部來自Bottega Veneta的發源地威尼托。

另一方面，Bottega Veneta 2020早春新包款也持續在社群平台上受到網友熱議，其中一款人氣「可頌包」Shoulder Pouch也巧合地在這個時刻呼應了Bottega Cafe的開幕，這款包是改良自賣到全球大缺貨的「雲朵包」Pouch手拿包，柔軟的皮革皺褶包加上肩背設計，使用上更方便。也因為外型和可頌麵包相似，才獲得這個可愛的暱稱。分為大小兩尺寸，有多種顏色可選擇。

大片的棱紋玻璃窗讓自然光灑落，映照著Bottega藍的吧檯和標誌性的intrec...
大片的棱紋玻璃窗讓自然光灑落，映照著Bottega藍的吧檯和標誌性的intrecciato編織圖案椅背，充滿品牌特色與魅力。圖／Bottega Veneta提供
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Bottega Veneta 2020早春「可頌包」Shoulder Pouch...
Bottega Veneta 2020早春「可頌包」Shoulder Pouch。圖／摘自官網
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使用各種威尼斯大理石打造成Palladiano水磨石地板，搭配經過風化處理的白色...
使用各種威尼斯大理石打造成Palladiano水磨石地板，搭配經過風化處理的白色石膏牆面、鮮黃色的餐桌與綠色植栽、亮粉色霓虹燈牌，呈現出戶外露台的感覺。圖／Bottega Veneta提供
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占地約17坪的Bottega Cafe可經由位於阪急百貨男士館二樓的品牌精品店直...
占地約17坪的Bottega Cafe可經由位於阪急百貨男士館二樓的品牌精品店直接進入。圖／Bottega Veneta提供
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餐點部分以傳統義大利主食為靈感，提供咖啡、茶、果汁與葡萄酒以及多款美味甜點和鹹食...
餐點部分以傳統義大利主食為靈感，提供咖啡、茶、果汁與葡萄酒以及多款美味甜點和鹹食開胃菜。圖／Bottega Veneta提供
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Bottega Veneta選在日本大阪阪急百貨男士館開設首家咖啡廳Botteg...
Bottega Veneta選在日本大阪阪急百貨男士館開設首家咖啡廳Bottega Cafe。圖／Bottega Veneta提供
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Bottega Veneta 2020早春「可頌包」Shoulder Pouch...
Bottega Veneta 2020早春「可頌包」Shoulder Pouch。圖／摘自官網
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「可頌包」Shoulder Pouch改良自賣到全球大缺貨的「雲朵包」Pouch...
「可頌包」Shoulder Pouch改良自賣到全球大缺貨的「雲朵包」Pouch手拿包，柔軟的皮革皺褶包加上肩背設計，使用上更方便。圖／摘自官網
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