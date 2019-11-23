快去康是美指定門市拍照打卡！限量送KATE CC多機能潤唇膏

2019-11-23 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



在耶誕節前夕，康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，祭出精選彩妝商品兩件75折起、指定醫美品牌消費滿1,500元送150元現金折價券、臉部開架9大品牌周周特價再88折，在全台指定50家康是美門市販賣機打卡牆拍照打卡並指定上傳，除了限量送KATE凱婷CC多機能潤唇膏之外，還有機會獲得市價77,700元的精品WOC包包。

康是美宣布超過500位彩妝師全台駐店服務，即日起至12月24日於指定50家門市彩妝師諮詢並於販賣機打卡牆拍照打卡，指定hashtag就送凱婷CC多機能潤唇膏，限量1,500個送完為止，於KATE凱婷消費滿588元再送高效淨化卸妝油、限量1,000個。

活動期間臉部開架8大品牌周周特價再88折，参與品牌包括巴黎萊雅、露得清、肌研、Biore、超微米、歐蕾、Simple、Labo、薇佳等。