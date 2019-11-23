親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

女遭強擄上賓士往汽旅開 警方到場查明祝生日快樂

永和星巴克一個月內連關兩間 在地人曝：被平價咖啡夾殺

快去康是美指定門市拍照打卡！限量送KATE CC多機能潤唇膏

2019-11-23 13:03聯合報 記者陳立儀／即時報導

耶誕節前夕，康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，祭出精選彩妝商品兩件75折起、指定醫美品牌消費滿1,500元送150元現金折價券、臉部開架9大品牌周周特價再88折，在全台指定50家康是美門市販賣機打卡牆拍照打卡並指定上傳，除了限量送KATE凱婷CC多機能潤唇膏之外，還有機會獲得市價77,700元的精品WOC包包。

康是美宣布超過500位彩妝師全台駐店服務，即日起至12月24日於指定50家門市彩妝師諮詢並於販賣機打卡牆拍照打卡，指定hashtag就送凱婷CC多機能潤唇膏，限量1,500個送完為止，於KATE凱婷消費滿588元再送高效淨化卸妝油、限量1,000個。

活動期間臉部開架8大品牌周周特價再88折，参與品牌包括巴黎萊雅、露得清、肌研、Biore、超微米、歐蕾、Simple、Labo、薇佳等。

鎖定耶誕節交換禮物需求，康是美也推出多款限量耶誕暖心組包下殺5折起，NatureGarden英倫香水護手霜禮盒5入原價349元、特價299元，限量8,000組； 艾惟諾燕麥沐浴保濕耶誕組原價229元、特價199元，限量6,000組；小甘菊纖手嫩唇大紅袍原價218元、特價189元，限量3,000組；CARMEX小蜜媞唇愛旅行組原價199元、特價159元，限量3,000組；曼秀雷敦潤唇筆3入組原價597元、特價229元，限量3,000組；提提研抗痕奇肌耶誕組6入特價559元，限量3,000組；防彈少年LOVE ME A.R.M.Y珍藏限定套組原價499元、特價349元，限量3,000組；我的美麗日記sharing love幸運星禮盒9入特價249元，限量2,500組。

艾惟諾耶誕限定禮盒－燕麥沐浴保濕組（耶誕老人款），原價229元、特價199元，限...
艾惟諾耶誕限定禮盒－燕麥沐浴保濕組（耶誕老人款），原價229元、特價199元，限量6,000組。圖／康是美提供
分享
小甘菊纖手嫩唇大紅袍，原價218元、特價189元，限量3,000組。圖／康是美提...
小甘菊纖手嫩唇大紅袍，原價218元、特價189元，限量3,000組。圖／康是美提供
分享
我的美麗日記sharing love幸運星禮盒9入，特價249元，限量2,500...
我的美麗日記sharing love幸運星禮盒9入，特價249元，限量2,500組。圖／康是美提供
分享
提提研抗痕奇肌耶誕組6入，特價559元，限量3,000組。圖／康是美提供
提提研抗痕奇肌耶誕組6入，特價559元，限量3,000組。圖／康是美提供
分享
康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，在全台指定50家康...
康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，在全台指定50家康是美門市販賣機打卡牆拍照打卡並指定上傳，除了限量送KATE凱婷CC多機能潤唇膏之外，還有機會獲得市價77,700元的精品WOC包包。圖／康是美提供
分享
美舒律蒸氣眼罩暖暖耶誕禮盒20片裝，售價489元，限量10,000組。圖／康是美...
美舒律蒸氣眼罩暖暖耶誕禮盒20片裝，售價489元，限量10,000組。圖／康是美提供
分享
康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，祭出精選彩妝商品兩...
康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，祭出精選彩妝商品兩件75折起。圖／康是美提供
分享
Neogence霓淨思N7耶誕狂歡跑趴保濕亮顏組12片入，特價299元，限量3,...
Neogence霓淨思N7耶誕狂歡跑趴保濕亮顏組12片入，特價299元，限量3,000組。圖／康是美提供
分享
康是美推出多款限量耶誕暖心組包下殺5折起。圖／康是美提供
康是美推出多款限量耶誕暖心組包下殺5折起。圖／康是美提供
分享
康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，臉部開架8大品牌周...
康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，臉部開架8大品牌周周特價再88折。圖／康是美提供
分享

品牌耶誕節

相關新聞

永和星巴克一個月內連關兩間 在地人曝：被平價咖啡夾殺

2019-11-23 12:45

公館名店「陳三鼎」2週未營業！網友紛傳：歇業了

2019-11-22 21:59

BV大阪開咖啡廳 新款「可頌包」又要賣到缺貨了！

2019-11-23 13:12

博客來「黑色購物節」強檔品3折起 中外文童書99元起

2019-11-23 11:29

有瑪利歐賽車！日環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

耶誕限量彩妝 YSL、嬌蘭 唇膏太搶眼

2019-11-22 23:36

京站周年慶 暖心特價抗寒

2019-11-22 23:24

從陳寅恪到余英時 王德威談香港與危機中的知識份子

2019-11-22 23:02

冬天賴床需要「縮時底妝」！ZZ霜、校色飾底乳懶美人必備

2019-11-22 19:51

全新GUCCI香氛藝術牆再現永康街 明天就去拍照打卡

2019-11-22 19:23

燦坤、全國電子迎戰「黑色購物節」！家電特價＋滿額禮大放送

2019-11-22 18:46

首家「Alexander Wang」outlet！年底前進駐華泰名品城

2019-11-22 18:31

天冷也要吃！全家便利商店「桂花小麥啤酒霜淇淋」買1送1

2019-11-22 18:07

耶誕踩點必逛 華泰名品城點亮全台最大「飄雪耶誕村」

2019-11-22 17:27

法、韓超模都來了！眾星雲集帶你逛香奈兒A4店

2019-11-22 16:47

扭臀耶誕老人＋雪人燈串超可愛！IKEA、HOLA打造俏皮耶誕節

2019-11-22 16:44

巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車包現省逾2萬5

2019-11-22 16:25

網友狂喊「想吃」！全家便利商店「烤馬鈴薯」台北市6門市搶先開賣

2019-11-22 16:02

澀谷PARCO百貨突圍 靠這個祕密武器

2019-11-22 14:43

百貨走差異化 下一階段決勝關鍵

2019-11-22 14:43

黑色購物節來囉！周一登場連7天搶優惠

2019-11-22 14:22

暗黑聯名又一發！藤原浩「絨毛黑魂皮卡丘、任天堂主機」潮帥

2019-11-22 14:08

維多利亞的祕密大秀真的停辦了 今年耶誕沒性感天使

2019-11-22 13:48

露天海外跨境「黑色購物節」超殺！台灣尚未開賣的AirPods Pro現貨開搶

2019-11-22 13:02

從歷史挖寶！沛納海兩款1940年試作品 常規重現開賣

2019-11-22 12:36

今起限時3天！7-11新品「CITY CAFE韓國黃金柚香咖啡」第2杯半價

2019-11-22 12:24

京華城11月30日永遠熄燈 當天免消費再送萬元購物金

2019-11-22 10:59

恐龍是什麼？是鳥類還爬蟲類？超．大恐龍展告訴你

2019-11-22 10:55

2019好市多黑色購物節限定商品 App這時間提早推播

2019-11-22 10:16

低於兩折！澎湖五星酒店住兩晚 每人只要1,424元

2019-11-22 09:55

手搖飲新開店邀女神「愷樂」當店長 明起3天買一送一

2019-11-22 09:39

敞開襯衫耍性感 蕭敬騰秋季靠混搭風保暖

2019-11-22 02:33

陳柏霖、桂綸鎂又同框啦！ 重現「藍色大門」跳舞橋段

2019-11-22 01:20

體驗式行銷 Panerai提供獨家旅遊 Favre-Leuba跟進

2019-11-21 23:16

Humism 玩轉時間表情

2019-11-21 22:33

整塊蟹管肉！金葉名氣餅「蟹肉」新口味 還有聖誕禮盒

2019-11-21 22:29

六福村下雪了！11/30起耶誕變裝 穿紅或綠色門票599元

2019-11-21 21:39

只有4天！「買酒送烤肉」新村×Draft Land快閃聯名

2019-11-21 21:39

最經典香水慶祝30歲！雅頓RED DOOR香水帶領妳回到紐約

2019-11-21 20:54
看更多

熱門文章

公館名店「陳三鼎」2週未營業！網友紛傳：歇業了

2019-11-22 21:59

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車台東—屏東省半小時

2019-11-22 18:28

販賣機之亂！她不解為何賣給小學生這東西？網：好貴

2019-11-22 16:53

影／他錄下螃蟹游泳模樣 百萬網友被萌到直呼「好可愛」

2019-11-22 15:11

維多利亞的祕密大秀真的停辦了 今年耶誕沒性感天使

2019-11-22 13:48

3型全現蹤！中國鼠疫累積4例 去這7個省要小心

2019-11-22 14:39

日本「肯德基吃到飽」夯爆 台網友指「少關鍵一味」引熱議

2019-11-22 16:22

十年溝通突破關卡 台灣棗將可賣到南韓成全球首例

2019-11-22 18:22

18公頃「5色花海」！平鎮花彩節登場　1.5m向日葵迎客

2019-11-23 00:17

擴大3.3倍！5公頃「夢幻紫仙草花海」在桃園 打卡必去

2019-11-22 19:55

減光保護自然星空 合歡山暗空公園找到最美的光

2019-11-22 21:26

超商、賣場茶葉蛋 消保官：有衛生疑慮

2019-11-22 23:26

女大生傳訊問誰用蝦皮？ 奶奶「認真回2句」笑翻網友

2019-11-22 14:07

天冷也要吃！全家便利商店「桂花小麥啤酒霜淇淋」買1送1

2019-11-22 18:07

燦坤、全國電子迎戰「黑色購物節」！家電特價＋滿額禮大放送

2019-11-22 18:46

玉山主群峰線109年起取消2月「靜山」 開放雪季入園

2019-11-22 18:17

首家「Alexander Wang」outlet！年底前進駐華泰名品城

2019-11-22 18:31

名醫就是好醫師嗎？專家這句話突破盲腸

2019-11-23 07:28

今明陽光探頭 周一起轉濕涼

2019-11-23 00:47

網友狂喊「想吃」！全家便利商店「烤馬鈴薯」台北市6門市搶先開賣

2019-11-22 16:02

巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車包現省逾2萬5

2019-11-22 16:25

永和星巴克一個月內連關兩間 在地人曝：被平價咖啡夾殺

2019-11-23 12:45

「雞角刺茶」降血糖？ 國健署急闢謠：全株有毒

2019-11-22 17:50

影／被火紋身無尾熊平安康復中 與救命恩人重逢

2019-11-22 15:17

每日星座運勢／獅子點綴自己和生活　事業幹勁十足

2019-11-23 00:00

從陳寅恪到余英時 王德威談香港與危機中的知識份子

2019-11-22 23:02

黑色購物節來囉！周一登場連7天搶優惠

2019-11-22 14:22

新北9大超商、賣場茶葉蛋缺乏規範 消保官：有衛生疑慮

2019-11-22 17:38

耶誕踩點必逛 華泰名品城點亮全台最大「飄雪耶誕村」

2019-11-22 17:27

台鐵33項優先改革項目 交通部承諾明年底完成

2019-11-22 22:35

影╱動保團體籲禁用格子籠雞蛋 鼎泰豐：持續評估

2019-11-22 16:00

法、韓超模都來了！眾星雲集帶你逛香奈兒A4店

2019-11-22 16:47

余英時：民主發展要有文化支撐 領導人不能只談空話

2019-11-22 17:07

南迴公路拓寬改善年底通車 屏東到台東省30分鐘

2019-11-22 16:20

有瑪利歐賽車！日環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54

兩波東北季風影響一整周 北部低溫下探16度

2019-11-23 11:51

全新GUCCI香氛藝術牆再現永康街 明天就去拍照打卡

2019-11-22 19:23

暗黑聯名又一發！藤原浩「絨毛黑魂皮卡丘、任天堂主機」潮帥

2019-11-22 14:08

北北基豪雨特報！防瞬間大雨坍方落石

2019-11-22 13:42

2019最美的光！台中花博、高美館獲台灣光環境獎

2019-11-22 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top