快去康是美指定門市拍照打卡！限量送KATE CC多機能潤唇膏
在耶誕節前夕，康是美即日起至12月24日推出「SHINE百變go美麗」活動，祭出精選彩妝商品兩件75折起、指定醫美品牌消費滿1,500元送150元現金折價券、臉部開架9大品牌周周特價再88折，在全台指定50家康是美門市販賣機打卡牆拍照打卡並指定上傳，除了限量送KATE凱婷CC多機能潤唇膏之外，還有機會獲得市價77,700元的精品WOC包包。
康是美宣布超過500位彩妝師全台駐店服務，即日起至12月24日於指定50家門市彩妝師諮詢並於販賣機打卡牆拍照打卡，指定hashtag就送凱婷CC多機能潤唇膏，限量1,500個送完為止，於KATE凱婷消費滿588元再送高效淨化卸妝油、限量1,000個。
活動期間臉部開架8大品牌周周特價再88折，参與品牌包括巴黎萊雅、露得清、肌研、Biore、超微米、歐蕾、Simple、Labo、薇佳等。
鎖定耶誕節交換禮物需求，康是美也推出多款限量耶誕暖心組包下殺5折起，NatureGarden英倫香水護手霜禮盒5入原價349元、特價299元，限量8,000組； 艾惟諾燕麥沐浴保濕耶誕組原價229元、特價199元，限量6,000組；小甘菊纖手嫩唇大紅袍原價218元、特價189元，限量3,000組；CARMEX小蜜媞唇愛旅行組原價199元、特價159元，限量3,000組；曼秀雷敦潤唇筆3入組原價597元、特價229元，限量3,000組；提提研抗痕奇肌耶誕組6入特價559元，限量3,000組；防彈少年LOVE ME A.R.M.Y珍藏限定套組原價499元、特價349元，限量3,000組；我的美麗日記sharing love幸運星禮盒9入特價249元，限量2,500組。
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