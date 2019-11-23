永和星巴克一個月內連關兩間 在地人曝：被平價咖啡夾殺

2019-11-23 12:45 聯合新聞網 綜合報導



星巴克近期頻傳撤店。 美聯社 分享 facebook 星巴克近期頻傳收店！不只新北三重、中山門市撤離，永和更是在1個月內連2間店傳出撤離，引發網友不捨與討論，就有在地人指出，永和的兩間店是因為被平價咖啡品牌路易莎夾殺，導致星巴克人慢慢變少，是撤出的重要原因之一，而有專家則認為該區雖熱鬧、消費力高，但相對務實，所以轉往其他戰區。

星巴克永和中正門市位於熱鬧的中正路商圈，開業5年多，周邊有全聯、義美、寶雅等商店，卻在近期張貼公告表示「2019／12／8為最後營業日」宣布撤離，有網友也在PTT對收掉兩間店發文，就有在地人指出，永和兩間店被路易莎夾殺成功，路易莎分店向外畫半徑兩公里，都重複到星巴克的兩公里圈，用三個包圍一個，結果就是平日假日路易莎坐滿滿，星巴克人慢慢減少。

他也指出，路易莎加三明治售價等於一杯星巴克的咖啡售價，性價比就慢慢拉大，而且家具、氛圍路易莎比較新，也吸引更多人坐著，此文出也引起許多網友討論「還有全家、7-11」、「台星總部再不思考怎樣改變，遲早被超車」、「價格實惠與否果然還是關鍵」、「路易莎有些大店裝潢不錯」、「收入都貢獻給房東了吧...」。

根據ETtoday房產雲報導，為何星巴克連傳撤離，屋比永和中正加盟店經理黃貴文推測，永和地區以住宅為主，周邊居民以公務員及上班族居多，雖然消費力高但相對務實，與一級戰區如東區、西門町無法比較，因此有可能轉戰，據了解該店室內約30坪左右，以附近行情每坪5000元租金計價，每月租金約15萬。