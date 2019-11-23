有瑪利歐賽車！日環球影城「超級任天堂世界」明年開幕

2019-11-23 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



粉絲又可以尖叫了！位於大阪的日本環球影城近期公佈全新主題園區「超級任天堂世界」，將會以超級瑪利歐為主軸，帶來蘑菇王國、庫巴、桃子公主等經典角色元素，甚至還有「瑪利歐賽車」，已引起眾多粉絲的熱烈期盼。

日本環球影城乃是大阪指標性的遊樂園區，規劃有小小兵、蜘蛛人、侏儸紀公園等一系列電影相關主題設施與園區，近年又以充滿奇幻感的「哈利波特魔法世界」，以及極度刺激的「飛天翼龍」最具代表性，另外園區內還會有一系列快閃聯名活動，是許多旅客前往關西時必前往的景點之一。

預計將於2020年登場的「超級任天堂世界」（Super Nintendo World），乃是全球首座超級任天堂主題園區。根據日本環球影城新曝光的海報，可見到園區重現瑪利歐世界中經典的「多層構造」，還有巨大的蘑菇屋、桃子公主城堡、庫巴城堡等經典建築物，更少不了必登場的「水管」，另外還有煩人又可愛的「蘑菇」、「火球食人花」等反派角色。除此之外，日本環球影城也指出，將會運用最新科技，打造「瑪利歐賽車」，還有人氣角色「耀西」的車輛。