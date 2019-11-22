從陳寅恪到余英時 王德威談香港與危機中的知識份子

2019-11-22 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



「值此時刻，台灣、大陸、香港與華人社區，面臨新的考驗，身為知識分子如何自處與應變？」反送中風暴中，中研院院士、哈佛大學教授王德威應政大羅家倫國際漢學講座之邀來台，擔任首任講座主持人。他以「危機時刻的知識份子」為系列講題，昨天舉行第一場演講「憂患意識與幽黯意識：陳寅恪‧唐君毅‧隱微寫作」。

王德威表示，一九五○到一九七○年代世界局勢混亂，中國的知識分子與文化人，面對這場歷史裂變如何安頓自己、重新找尋自生命價值，是他三場演講的關注重點。三場演講提到的歷史人物包括陳寅恪、唐君毅、胡風和殷海光、洪耀勳，他希望「打通文史哲不同領域」，分析不同領域的重量級人物，在歷史裂變的時刻如何重新形塑學與思，從中進行自我反省與批判，在自己的時代做出選擇。

陳寅恪是新史學大師，唐君毅是新儒學代表，兩人一生從未交集，學術命運卻透過中研院院士余英時有奇妙牽連。一九四九年，台大校長傅斯年曾邀請陳寅恪來台，他卻決定留在大陸。唐君毅則在一九四九年四月離開中國來到香港。兩人的命運，從此走向不同的道路。

王德威表示，一九五八年秋天，余英時偶然在劍橋翻閱了陳寅恪「論再生緣」的抽印本，發現書中有大量陳寅恪的詩文感悟與評判，充滿家國興亡之慨，「在精神、情感上深受震動」。余英時認為，這不只是一篇考證文章，字裡行間到處躍動作者的生命與感情，於是推薦給香港出版。此書在華人世界流傳後引起中共官方注意，連左派文人郭沫若都寫文章批判。

王德威指出，一九五八年這一年，新儒學大師唐君毅、牟宗三、徐復觀等人，發表「為中國文化敬告世界人士宣言」，面對中國大陸政治的千變萬化，從儒學角度捍衛民主與自由的真諦、震動海內外。此時也是大陸進行第二次反右運動，兩岸發生八二三炮戰的時刻。而唐君毅是余英時在香港新亞書院就讀時的老師，透過余英時的牽引，形成學術的另一個系譜。

一九四九那一年，余英時是燕京大學的學生，受到左翼思想影響，準備加入共產青年團「新民主主義青年團」。他返回香港探望父母，返回大陸時所乘的火車拋錨，等待火車重新開動時，余英時心念一動決定留在香港，改變了自己的命運。