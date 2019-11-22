冬天賴床需要「縮時底妝」！ZZ霜、校色飾底乳懶美人必備

2019-11-22 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



天氣轉涼之後，早上起床總是感覺很痛苦，如果想要賴床多睡一下，底妝神物一定要先準備好。PONY EFFECT全新推出懶美保濕無瑕ZZ霜，一瓶搞定保濕、防曬、隔離、潤色、遮瑕與持妝，是懶美人的好幫手；BeautyMaker新推出3色的美顏修修校色飾底乳，想要修飾蠟黃臉色、痘疤或黑眼圈，選對色號很重要。

PONY EFFECT懶美保濕無瑕ZZ霜為絲滑半奶霜乳液質地，用雙手或各種底妝工具都能輕鬆上妝，不需要複雜的技巧，約一顆紅豆大小的用量可以延展至半張臉，用量也很省，直接將適量的ZZ霜擠在兩頰，再用指腹推開，就是最簡單的「縮時底妝法」，售價1,200元、共2色，即日起至2020年1月31日新品上市優惠價999元。

如果想要讓妝感更持久，可先用PONY EFFECT水透光妝前防護乳打底，再搭配懶美保濕無瑕ZZ霜做潤色修飾。