冬天賴床需要「縮時底妝」！ZZ霜、校色飾底乳懶美人必備
天氣轉涼之後，早上起床總是感覺很痛苦，如果想要賴床多睡一下，底妝神物一定要先準備好。PONY EFFECT全新推出懶美保濕無瑕ZZ霜，一瓶搞定保濕、防曬、隔離、潤色、遮瑕與持妝，是懶美人的好幫手；BeautyMaker新推出3色的美顏修修校色飾底乳，想要修飾蠟黃臉色、痘疤或黑眼圈，選對色號很重要。
PONY EFFECT懶美保濕無瑕ZZ霜為絲滑半奶霜乳液質地，用雙手或各種底妝工具都能輕鬆上妝，不需要複雜的技巧，約一顆紅豆大小的用量可以延展至半張臉，用量也很省，直接將適量的ZZ霜擠在兩頰，再用指腹推開，就是最簡單的「縮時底妝法」，售價1,200元、共2色，即日起至2020年1月31日新品上市優惠價999元。
如果想要讓妝感更持久，可先用PONY EFFECT水透光妝前防護乳打底，再搭配懶美保濕無瑕ZZ霜做潤色修飾。
根據個人膚況選擇適合色調的飾底乳，不僅能讓後續底妝用量更省，妝感也會更自然薄透。BeautyMaker美顏修修校色飾底乳共有明亮粉紫、柔焦粉黃、閃耀蜜桃等3款，紫色款運用光感鏡射科技搭配柔霧粉末，用來修飾暗沉、蠟黃；黃色款採用彈性凝膠質地，並添加柔焦珠光，可用在容易出油的T字部位或毛孔粗大處；蜜桃粉色透過紅潤光感柔焦科技，全臉用可潤色，也可針對局部做打亮修飾。
留言