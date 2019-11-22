全新GUCCI香氛藝術牆再現永康街 明天就去拍照打卡

2019-11-22 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



GUCCI自2018年開始在世界各大城市推出的藝術牆藝術深受喜愛，近期的香氛主題藝術牆也在台北市大安區永康街登場，以推出GUCCI Mémoire d’une Odeur香水作為主題，在各城市打造遊客熱愛打卡的吸睛牆面。

本季全新的藝術牆將GUCCI Mémoire d’une Odeur香氛形象廣告的開放社群精神，轉換為視覺表現，創意總監Alessandro Michele透過這款香水表達超越性別與時空的中性香氛概念，他以GUCCI Mémoire d’une Odeur香水作為打開時間之門的金鑰匙，門一開就喚醒記憶、重現昔日景象，在回憶的濾鏡之下，將久遠的過去和鮮活的當下融為一體。

為了呈現這樣飽含著情感色彩和溫度的夢幻之境，Alessandro Michele與攝影師Glen Luchford創造出了歡愉懷舊的場景，回到自由不羈的時光，置身在不分性別與年齡的包容社群之中。在英國唱作歌手暨演員哈利斯泰爾（Harry Styles）的召集下，生性自由的人們暫別紛擾生活，在古蹟、荒野和金色陽光照耀的草地上，展開隨性的聚會，包括設計師Harris Reed、設計師暨音樂人Zumi Rosow、模特兒暨音樂人Leslie Winer，以及哈利斯泰爾本人等，都在香氛藝術牆上凝視著人來人往，體現香氛設計的概念，和現世人生展開凝望的對話。香氛藝術牆於11月份成為各城市風景，包括紐約、米蘭、倫敦、墨西哥以及亞洲城市上海、香港、台北，都換上了新面貌。