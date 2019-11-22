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1111狂歡後：網購便利性下 失衡的社會代價

燦坤、全國電子迎戰「黑色購物節」！家電特價＋滿額禮大放送

2019-11-22 18:46聯合報 記者陳立儀／即時報導

迎戰「黑色購物節」，燦坤3C、全國電子祭出多項優惠，除了買家電享有優惠價之外，滿額禮也相當澎湃，像是燦坤3C購買電視單張發票滿額就送氣泡水機，全國電子購買限定機型電視滿額則有寢具組、吸塵器等不同贈禮，最高將送出iPhone 11 64GB。

燦坤3C即日起至12月2日推出「生活調色盤」優惠檔期，以時尚黑、自信銀、純潔白、極致金、奔放紅、浪漫粉等6大色系提供居家配色提案，銀色系推薦SHARP 287公升雙門變頻冰箱直降3,000元、活動價17,900元，11月30日前登錄送市價500元的悠遊卡；金色系推薦Dyson三合一涼暖空氣清淨機HP06，活動價28,900元，再送市價2,000元的Dyson禮券；黑色系推薦iRobot Roomba E5吸塵機器人現省7,881元、活動價16,999元；紅色系推薦HITACHI 24坪加濕型空氣清淨機，活動價23,900元，買再送市價9,900元的日立7.5坪空氣清淨機。

在滿額禮部分，活動期間於燦坤3C購買電視單張發票滿7萬元，送市價4,980元的聲寶氣泡水機；購買指定冰箱、洗衣機單張發票滿7萬元，獨家送市價3,680元的Sunbeam電熱披肩；購買指定滾筒洗衣機單品滿2.5萬元，獨家送市價1,990元的EUPA手持蒸氣掛燙機；購買Panasonic、HITACHI、DAIKIN窗型／一對一分離式空調單張發票滿5萬元，送雙人牌刀具組、歐司朗檯燈、日立吸塵器等好禮3選1。

此外，燦坤3C更精選人氣「黑色」商品獨家送好禮，像是Panasonic蒸氣烘烤爐活動價18,900元，獨家送市價1,290元的電茶壺。

全國電子全台門市及線上購物平台11月27日至12月1日將同步推出黑色購物節限定優惠，購買指定機種電視、冰箱、洗衣機滿萬元送1,000元現金折價券，指定機種獨家加碼送好禮，包括限定機型冰箱加碼送市價2,650元的時尚保溫保冷肩背包；限定機型洗衣機加碼送市價3,280元的康寧分隔保鮮盒8件組；限定機型電視單品滿2萬元以上送市價4,980元的CandyBear寢具床罩4件組，單品滿4萬元以上送市價8,490元的Eletrolux伊萊克斯完美管家吸塵器，單品滿7萬元以上送市價16,600元的Dyson Airwrap豐盈組，單品滿16萬元以上送市價24,900元的iPhone 11 64GB；限定機種空氣清淨機單品滿15,000元送負離子燙髮梳。

全國電子黑色購物節優惠還有電子鍋及電鍋65折起、電鬍刀42折起，指定機種電腦、螢幕現折1,111元。11月29日至12月1在全台12家Digital City門市同步舉辦限時限量搶購。

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