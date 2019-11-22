首家「Alexander Wang」outlet！年底前進駐華泰名品城

2019-11-22 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



近年outlet表現強勁，日本三井不動產outlet連展北中南據點，本土華泰名品城GLORIA OUTLETS開幕這4年來業績「蹲低跳高」，在GUCCI、BOTTEGA VENETA 、LOEWE、VALENTINO、BURBERRY、PRADA、BALENCIAGA等十大國際一線精品陸續進駐助攻下，吸引愈來愈多精品加入，擴大精品outlet陣容，今年底前還有兩家精品即將進駐，包括11/30進駐的kade spade，以及12/27開幕的台裔時裝設計師﻿王大仁品牌Alexander Wang。且2020年預計還有2～3家全台首家精品outlet進駐。

華泰名品城業績從開幕第一年的36億，一路爬升至今年業績上看70億元，居全台outlet單店業績之冠。且因許多精品全台首店都在華泰，打開市場知名度。據市場透露，華泰名品成年度破億店超過10家，且囊括精品、運動與餐飲品牌。據了解，目前店王為GUCCI、年度有近5億業績；COACH與NIKE業績都有逾4億，美食破億店則為TGI FRIDAYS，今年中開幕的合點壽司因業績亮眼，明年也將加入「億元」店陣容。

另外，明年暑假前還將有國泰人壽主導開發的橫濱八景島水族館Xpark、新光影城與HOTEL COZZI和逸飯店同步進駐，預計將為華泰再帶進翻倍人潮。華泰名品城今年全年來客數可達400萬人次，預計2020年可衝上500萬人氣、拚出80億業績。