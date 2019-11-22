《2019澳門光影節》尋光之旅 12月1日登場

2019-11-22 18:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



「2019澳門光影節－尋光之旅」將於12月1至31日在澳門多個地點上演。第五年舉行的澳門光影節將首次走進北區，並繼去年再次邀請外隊參與，來自西班牙、葡萄牙、日本及深圳的四隊外隊將與兩隊澳門本地團隊打造精采的光雕表演。

第五年舉行的澳門光影節將於12月1至31日晚上7時至10時上演（每晚最後一場的光雕表演於晚上9時50分開始），而南灣湖水上活動中心、「南灣‧雅文湖畔」及南灣白帳篷的燈飾裝置將於2019年12月31日晚延長至2020年1月1日凌晨0時10分結束。

今年的澳門光影節以「尋光之旅」為主題，將帶來光雕表演、燈飾裝置及互動遊戲等，分佈於四個區份的15個地點，包括首次上演澳門光影節的北區，讓旅客感受不同區份的魅力，一邊欣賞光影藝術，一邊打卡、自拍，分享在澳門的「尋光之旅」。澳門旅遊吉祥物「麥麥」將帶領旅客一起遊走四條尋光路線，從光影藝術的角度探索澳門，細細品味澳門人的成長故事及回憶，內容包含：

1.北區的「年代之光」，串連飛喇士街休憩區、沙梨頭北街筷子基北灣休憩區及逸園跑狗場。路線上多個地點被佈置成星空，其中，觀眾可到飛喇士街休憩區欣賞「八大行星」及登上未來太空艙體驗“星際漫遊”，又可在逸園跑狗場欣賞滿載澳門人不同年代記憶的光雕表演「逸緣憶記」。

2.中區及望德堂區的「情懷之光」，串連大堂前地休憩區、大三巴牌坊、關前正街、康公廟前地及瘋堂斜巷，其中，觀眾可到康公廟前地玩玩「水幕鞦韆」及「AR魔法沙桌」，而「我家的燈」於瘋堂斜巷展示不同年代的家居照明工具，反映澳門人的生活變遷。

3.南西灣區的「繽紛之光」，覆蓋「南灣‧雅文湖畔」、南灣湖水上活動中心、南灣白帳篷和聖若瑟修院聖堂，帶來水幕投影「驚艷四海」和大型燈飾裝置「荷塘灣影」等，還有12公尺高的巨型充氣「麥麥」 在南灣‧雅文湖畔上「麥遊澳門」，觀眾又可欣賞以燈飾裝置結合鋼琴表演的「流動旋律」，以及到「雅文市集」搜羅澳門特色小食及文創產品。

4.嘉模堂區的「融和之光」，覆蓋龍環葡韻、消防局前地和北帝廟前地，其中，龍環葡韻佈置「愛如潮水」，以光影營造潮水效果，融入現場景緻，別有一番浪漫情調，而消防局前地上演的光雕表演「葡韻」，展示葡萄牙文化特色及美食，發揮澳門「創意城市美食之都」的創意動力。