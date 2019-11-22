余英時：民主發展要有文化支撐 領導人不能只談空話

2019-11-22 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



今年是五四運動100周年，政治大學以五四宣言起草人羅家倫為名，成立「羅家倫國際漢學講座」，今天上午舉行揭幕典禮，並在舜文大講堂播放中研院院士余英時預錄的演講「從科學民主到人文民主」。余英時強調，民主的背後要有精神與文化支撐，這要靠發展人文修養來實踐。

他也談到，民主必須有人領導，一個領導的人應以身作則，光談空的內容是沒有用的。

余英時指出，民初五四運動倡導科學與民主，即便國民黨政權失敗，到了台灣來，也沒有改變知識人對民主和科學的嚮往。直到20世紀末期，科學已與國際接軌，也落實民選，邁入新的時代。

余英時表示，台灣的民主在形式上成器，但運作還沒十全十美，需要更多精神價值支撐，就是人文修養。

說到台灣民主今後的發展，余英時認為，一定要重視人文文化。他說台灣現在面臨很大的危機，隔海中共政權要想拿下來，統戰無所不在。如果沒有人文修養，就看不出統戰手法，那麼應付他們會越來越困難。

余英時說，民主必須有人領導，一個領導的人應以身作則，光談空的內容是沒有用的。領導人要實踐人文素養，具體來說就是對人文、社會等知識要有一定的了解。領導人不只是提出一個觀念，而是這個觀念能不能實踐。

他提到近日香港的反送中運動，表示香港有700多萬人，就有200萬人出來表示對中國的不放心。香港的學生很投入，從中學生到大學生，強烈反抗共產主義，反對他們以違法程序收服香港，就是自由教育的成果。

余英時說，香港的環境自由、不受限制，不過中共目前是民族主義先行，強調他們要變成一個很強大的國家，為此可以付出任何代價。

他說，如果人文素養不夠，就容易把錢的問題放在民主問題之前。例如中共對上百萬新疆維吾爾人迫害，歐洲國家都保持緘默，就是怕無法在當地做生意。

余英時也說羅家倫是通才，也人文修養的拯救人之一。羅家倫30歲就當上北京清華大學校長，雖然只當兩年，卻把北京清華從一留美的學校，變成中國最好的大學。