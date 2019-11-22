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法、韓超模都來了！眾星雲集帶你逛香奈兒A4店

2019-11-22 16:47聯合報 記者吳曉涵／即時報導

今年一月份封館改裝的香奈兒信義新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店在九月盛大重新開幕，昨晚特別舉辦派對慶祝，包括香奈兒台灣品牌大使桂綸鎂、許瑋甯以及男星蕭敬騰、陳柏霖、周興哲、女星昆凌、楊乃文、9m88等人都盛裝出席，而韓國超模朴秀珠（Soo Joo Park）以及法國名模卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）兩位品牌大使也特別來台參與活動。眾人除了逛逛新店之外更在After Party玩得不亦樂乎，也和表演嘉賓頑童一起享受了熱鬧的一晚。

蕭敬騰以秋冬灰棕色格紋羊毛斜紋軟呢外套加牛仔褲混搭出經典優雅與率性。圖／香奈兒提...
蕭敬騰以秋冬灰棕色格紋羊毛斜紋軟呢外套加牛仔褲混搭出經典優雅與率性。圖／香奈兒提供
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許瑋甯穿2019/20 Cruise度假系列紅色針織長版外套搭配印有品牌LOGO...
許瑋甯穿2019/20 Cruise度假系列紅色針織長版外套搭配印有品牌LOGO的小可愛與窄管褲現身，露出平日訓練有素的腹肌。圖／香奈兒提供
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周興哲。圖／香奈兒提供
周興哲。圖／香奈兒提供
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陳柏霖。圖／香奈兒提供
陳柏霖。圖／香奈兒提供
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9m88。圖／香奈兒提供
9m88。圖／香奈兒提供
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楊乃文。圖／香奈兒提供
楊乃文。圖／香奈兒提供
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選穿香奈兒2019/20 Cruise度假系列軍綠斜紋軟呢長背心搭襯衫的昆凌，腳...
選穿香奈兒2019/20 Cruise度假系列軍綠斜紋軟呢長背心搭襯衫的昆凌，腳踩同系列的桃紅雙色鞋、拎桃紅CHANEL 19包，混搭霸氣甜美。圖／香奈兒提供
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桂綸鎂身穿香奈兒2019/20 Cruise度假系列的海軍藍帆布翻領雙排釦外套配海軍藍帆布開扣背心、海軍藍帆布九分寬褲，內搭立領褶飾襯衫，手拎橄欖綠菱格紋布面CHANEL 19包，搭配黑白雙色漆皮粗低跟鞋現身，展現帥氣俐落的態度，還與陳柏霖同框敘舊，重現「藍色大門」的經典。陳柏霖則是穿了香奈兒秋冬黑色緹花喀什米爾羊毛針織長版外套，特別把腰帶改為斜掛在身上，「這樣穿比較男生一點，黑色配色也比較不彆扭。」

蕭敬騰以秋冬灰棕色格紋羊毛斜紋軟呢外套加牛仔褲混搭出經典優雅與率性，他表示對嶄新開幕的店很感興趣，新上架的度假系列也都想好好逛一番。選穿香奈兒2019/20 Cruise度假系列軍綠斜紋軟呢長背心搭襯衫的昆凌，腳踩同系列的桃紅雙色鞋、拎桃紅CHANEL 19包，混搭霸氣甜美，她表示最喜歡A4店的cube新品展示區，「女生都會喜歡看新貨，另外我也很想入手新款的CHANEL 19包，有很多新的顏色。」

桂綸鎂與陳柏霖同框敘舊，重現「藍色大門」的經典畫面。圖／香奈兒提供
桂綸鎂與陳柏霖同框敘舊，重現「藍色大門」的經典畫面。圖／香奈兒提供
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桂綸鎂身穿香奈兒2019/20 Cruise度假系列的海軍藍套裝。圖／香奈兒提供
桂綸鎂身穿香奈兒2019/20 Cruise度假系列的海軍藍套裝。圖／香奈兒提供
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昆凌對香奈兒CHANEL 19包很感興趣。圖／香奈兒提供
昆凌對香奈兒CHANEL 19包很感興趣。圖／香奈兒提供
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Ozi。圖／香奈兒提供
Ozi。圖／香奈兒提供
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韓國超模同朴秀珠（Soo Joo Park）擔任after party的DJ。圖...
韓國超模同朴秀珠（Soo Joo Park）擔任after party的DJ。圖／香奈兒提供
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法國名模卡洛琳德麥格雷特也特別來台。圖／香奈兒提供
法國名模卡洛琳德麥格雷特也特別來台。圖／香奈兒提供
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韓國超模Soo Joo Park特別來台，還擔任after party的DJ。圖...
韓國超模Soo Joo Park特別來台，還擔任after party的DJ。圖／香奈兒提供
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有一陣子沒有公開出席活動的許瑋甯，則以一身香奈兒2019/20 Cruise度假系列紅色針織長版外套搭配印有品牌LOGO的小可愛與窄管褲現身，露出平日訓練有素的腹肌，性感之餘又散發健康陽光的感覺，她還自曝：「我很久沒有穿這種正面敞開的衣服公開露面，剛剛還在休息室惡補了十分鐘的仰臥起坐。」

香奈兒信義新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店打破改裝前的通透室內格局，透過更多的隔間去強調居家的感覺，試圖呈現出嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel，人稱Coco Chanel）生前所居住位於巴黎康朋街31號的寓所Coco apartment的風格，讓消費者不只能夠感受每區更鮮明的主題，也能享受輕鬆自在的購物氛圍。店裝由與品牌長期合作的知名建築師Peter Marino操刀打造，配色除了使用了香奈兒標誌性的黑、白、金等顏色之外，米色也占了很大的面積，流露溫潤、優雅又年輕的氣息。而香奈兒經典「框邊」概念也被大量運用，尤其是一樓一進門就能看到、主要用於展示最新商品的cube方形空間，也是延續「框邊」描繪輪廓的呈現手法，目前是A4店獨有特色。

而店內除了有Peter Marino指定從國外收購或是特別訂做的家俱、擺設之外，同時也陳列許多現代藝術品與創作，像是Goossens金銀工坊打造的八邊形水晶燈、多媒體藝術家Paola Pivi所創作的珍珠鑲嵌木材瀑布、出自法裔美國藝術家Arman之手的長方桌、布魯克林的藝術家Mark Swanson操刀的水晶鹿雕塑品。而二樓的階梯邊懸掛的女士的肖像，則是由伊朗藝術家Y.Z. Kami所創作。

共181.5坪的兩層樓空間，一樓主要分為珠寶腕表區、時尚服飾、包款區，二樓則有較多的鞋款、絲巾、眼鏡等配件，另外還有4間非常寬敞的更衣室。不過整體來說也巧妙打破以往的銷售陳列習慣，像是在服飾區也能看到與其風格類似的飾品、腕表等，主要依據單品本身的元素與特色去分類，並不是只用很單一的商品類型去規劃展售區塊。本次重新開店首先完整推出的就是新任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）操刀的第一個系列作品—2019/20 Cruise度假系列。各式服裝、包款等，以粉嫩輕盈的色彩配標誌性的印花Logo與經典材質等，呈現出更現代、更實穿的設計特色。

一樓珠寶腕表區。圖／香奈兒提供
一樓珠寶腕表區。圖／香奈兒提供
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一樓服裝區。圖／香奈兒提供
一樓服裝區。圖／香奈兒提供
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一樓珠寶腕表區。圖／香奈兒提供
一樓珠寶腕表區。圖／香奈兒提供
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二樓擺放著由布魯克林的藝術家Mark Swanson操刀的水晶鹿雕塑品。圖／香奈...
二樓擺放著由布魯克林的藝術家Mark Swanson操刀的水晶鹿雕塑品。圖／香奈兒提供
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二樓鞋款區。圖／香奈兒提供
二樓鞋款區。圖／香奈兒提供
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一樓一進門就能看到、主要用於展示最新商品的cube方形空間，目前是A4店獨有特色...
一樓一進門就能看到、主要用於展示最新商品的cube方形空間，目前是A4店獨有特色。圖／香奈兒提供
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店內除了有Peter Marino指定從國外收購或是特別訂做的家俱、擺設之外，同...
店內除了有Peter Marino指定從國外收購或是特別訂做的家俱、擺設之外，同時也陳列許多現代藝術品與創作。圖／香奈兒提供
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香奈兒信義新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店透過更多的隔間去強調居家的感覺，試圖呈...
香奈兒信義新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店透過更多的隔間去強調居家的感覺，試圖呈現出巴黎康朋街31號的寓所Coco apartment的風格。圖／香奈兒提供
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今年一月份封館改裝的香奈兒信義新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店重新開幕。圖／香奈...
今年一月份封館改裝的香奈兒信義新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店重新開幕。圖／香奈兒提供
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香奈兒信義新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店一樓。圖／香奈兒提供
香奈兒信義新光三越A4服飾暨腕表珠寶專門店一樓。圖／香奈兒提供
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二樓主要展售較多的鞋款、絲巾、眼鏡等配件。圖／香奈兒提供
二樓主要展售較多的鞋款、絲巾、眼鏡等配件。圖／香奈兒提供
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香奈兒藝術家品牌

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