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扭臀耶誕老人＋雪人燈串超可愛！IKEA、HOLA打造俏皮耶誕節

2019-11-22 16:44聯合報 記者陳立儀／即時報導

還在為耶誕節布置傷腦筋嗎？除了紅、綠、金、白色系和傳統的耶誕老人、雪人、麋鹿、雪花等元素之外，不妨增添一些俏皮的細節，像是IKEA的北歐風耶誕老人將高帽蓋住眼睛、只露出一個大鼻子，燈泡造型的耶誕吊飾、雪人LED燈串、彎腰的耶誕樹也相當可愛；HOLA特力和樂把耶誕老人變身成為令人想抱緊處理的星型抱枕，還有電動扭臀款的耶誕老人，讓耶誕氛圍更歡樂。

今年耶誕IKEA推出裝飾品、餐具、布織品等共300多項新品，承襲北歐傳統簡單大方的圖案，以環保素材與鮮明的紅、藍、中性色系為主軸，只要一個簡單的小角落改造，就能擁有專屬的溫暖耶誕節。

燈光是改變環境氛圍的關鍵，IKEA STRÅLA照明系列燈具的星星燈、雪人造型燈串、童話風的麋鹿造型LED桌燈都很適合放在窗台、桌上或室內角落，可搭配VINTERFEST系列耶誕擺飾系列，有調皮的耶誕滑雪三兄弟、可愛又帶點搞怪的高帽耶誕老人、像在鞠躬打招呼的彎腰耶誕樹擺飾、大紅色鏤空設計的耶誕樹等。IKEA VINTERFEST餐具系列也有耶誕老人圖樣點綴的湯碗、餐盤及玻璃杯，搭配蠟燭、造型燭台或耶誕樹造型的LED裝飾燈，就能讓用餐氣氛更應景。

交換禮物則可利用IKEA VINTERFEST系列的廚房擦巾當做包裝紙，或是用來包覆裝滿糖果、餅乾的萬用罐，裝飾耶誕樹用的VISSVASS系列LED裝飾燈串還可當做包裝禮物的緞帶，保證吸睛！

另外，IKEA瑞典餐廳也推出期間限定耶誕火腿，厚切帶皮火腿裏上奶油麵包脆片增添酥脆口感，搭配芥末籽醬，是道地的瑞典節慶美食。

HOLA特力和樂即日起至2020年1月5日進駐台北101 4樓的「耶誕禮物夢工廠」推出快閃店，現場販售近百款最新耶誕商品，單品特價最低79元起，首推復古風耶誕音樂街燈擺飾、噴雪耶誕風車音樂燈、雪白世界的北極熊與麋鹿擺飾、五角星造型的LED福臨圈、耶誕老人星型抱枕、耶誕帽雪人LED擺飾、耶誕電動扭臀老人等。

11月28日至12月22日至台北101 4樓的「耶誕禮物夢工廠」與耶誕場景合照，上傳HOLA粉絲團指定貼文留言處，並按讚成為HOLA粉絲團粉絲，有機會獲得原價5,980元的HOLA安哥拉／弗拉瓦長羔絨毯。

Crate and Barrel則推出甜甜圈、熱狗麵包、薯條、壽司等可愛造型的耶誕吊飾，還有LED陶瓷耶誕樹擺飾、 Mercury玻璃耶誕樹系列、可放入小蠟燭的White 白瓷房屋擺飾、Sledding Bear雪橇熊抱枕套等，都是改造小角落的好幫手。

HOLA特力和樂耶誕LED裝飾盆栽40cm，特價719元。圖／HOLA提供
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HOLA特力和樂耶誕電動扭臀老人30cm，特價479元。圖／HOLA提供
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HOLA特力和樂耶誕音樂街燈擺飾，特價959元。圖／HOLA提供
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IKEA STRÅLA LED裝飾桌燈，售價629元。圖／IKEA提供
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IKEA VINTERFEST系列廚房擦巾可當做耶誕禮物外包裝。圖／IKEA提供
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IKEA VISSVASS系列LED裝飾燈串當做禮物緞帶，是相當吸睛的包裝方式。...
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IKEA推出300多項耶誕系列新品。圖／IKEA提供
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HOLA特力和樂噴雪耶誕音樂燈－風車，特價1,992元。圖／HOLA提供
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IKEA VINTERFEST耶誕老人裝飾品，售價249元。圖／IKEA提供
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IKEA VINTERFEST吊飾（3件裝），售價399元。圖／IKEA提供
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IKEA VINTERFEST耶誕樹裝飾品，售價199元。圖／IKEA提供
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Crate and Barrel白瓷房屋擺飾，售價580元起。圖／Crate a...
Crate and Barrel白瓷房屋擺飾，售價580元起。圖／Crate and Barrel提供
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Crate and Barrel推出多款可愛造型的耶誕吊飾。圖／Crate an...
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HOLA特力和樂即日起至2020年1月5日進駐台北101 4樓的「耶誕禮物夢工廠...
HOLA特力和樂即日起至2020年1月5日進駐台北101 4樓的「耶誕禮物夢工廠」推出快閃店，現場販售近百款最新耶誕商品。圖／HOLA提供
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HOLA特力和樂耶誕老人星型抱枕43cm，特價319元；耶誕雪人一字腿擺飾30c...
HOLA特力和樂耶誕老人星型抱枕43cm，特價319元；耶誕雪人一字腿擺飾30cm，特價479元。圖／HOLA提供
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HOLA特力和樂耶誕帽雪人LED擺飾23cm，特價559元。圖／HOLA提供
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