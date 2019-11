扭臀耶誕老人+雪人燈串超可愛!IKEA、HOLA打造俏皮耶誕節

2019-11-22 16:44 聯合報 記者陳立儀/即時報導



還在為耶誕節布置傷腦筋嗎?除了紅、綠、金、白色系和傳統的耶誕老人、雪人、麋鹿、雪花等元素之外,不妨增添一些俏皮的細節,像是IKEA的北歐風耶誕老人將高帽蓋住眼睛、只露出一個大鼻子,燈泡造型的耶誕吊飾、雪人LED燈串、彎腰的耶誕樹也相當可愛;HOLA特力和樂把耶誕老人變身成為令人想抱緊處理的星型抱枕,還有電動扭臀款的耶誕老人,讓耶誕氛圍更歡樂。

今年耶誕IKEA推出裝飾品、餐具、布織品等共300多項新品,承襲北歐傳統簡單大方的圖案,以環保素材與鮮明的紅、藍、中性色系為主軸,只要一個簡單的小角落改造,就能擁有專屬的溫暖耶誕節。

燈光是改變環境氛圍的關鍵,IKEA STRÅLA照明系列燈具的星星燈、雪人造型燈串、童話風的麋鹿造型LED桌燈都很適合放在窗台、桌上或室內角落,可搭配VINTERFEST系列耶誕擺飾系列,有調皮的耶誕滑雪三兄弟、可愛又帶點搞怪的高帽耶誕老人、像在鞠躬打招呼的彎腰耶誕樹擺飾、大紅色鏤空設計的耶誕樹等。IKEA VINTERFEST餐具系列也有耶誕老人圖樣點綴的湯碗、餐盤及玻璃杯,搭配蠟燭、造型燭台或耶誕樹造型的LED裝飾燈,就能讓用餐氣氛更應景。

交換禮物則可利用IKEA VINTERFEST系列的廚房擦巾當做包裝紙,或是用來包覆裝滿糖果、餅乾的萬用罐,裝飾耶誕樹用的VISSVASS系列LED裝飾燈串還可當做包裝禮物的緞帶,保證吸睛!

另外,IKEA瑞典餐廳也推出期間限定耶誕火腿,厚切帶皮火腿裏上奶油麵包脆片增添酥脆口感,搭配芥末籽醬,是道地的瑞典節慶美食。

HOLA特力和樂即日起至2020年1月5日進駐台北101 4樓的「耶誕禮物夢工廠」推出快閃店,現場販售近百款最新耶誕商品,單品特價最低79元起,首推復古風耶誕音樂街燈擺飾、噴雪耶誕風車音樂燈、雪白世界的北極熊與麋鹿擺飾、五角星造型的LED福臨圈、耶誕老人星型抱枕、耶誕帽雪人LED擺飾、耶誕電動扭臀老人等。

11月28日至12月22日至台北101 4樓的「耶誕禮物夢工廠」與耶誕場景合照,上傳HOLA粉絲團指定貼文留言處,並按讚成為HOLA粉絲團粉絲,有機會獲得原價5,980元的HOLA安哥拉/弗拉瓦長羔絨毯。