巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車包現省逾2萬5
桃園華泰名品城GLORIA OUTLETS精品陣容逐漸壯大，引進愈來愈多精品大牌加入，目前全區達285個品牌，當中全台首家outlet有近60家，當中，最新話題就是甫進駐的PRADA與巴黎世家BALENCIAGA，進駐後人氣與業績表現均超乎預期。當中，巴黎世家更進了許多招牌經典款，像是最具人氣的黑色機車包city系列原價7萬2,800元，65折後4萬7千多就可買到，入店的消費者看到價錢後說「這種價錢不買不行！」，皮夾更是直接5折價起，吸引不少民眾特地遠道而來。
巴黎世家全台首家outlet進駐華泰名品城甫開幕一周，店內貨款囊括經典款與實用耐看款，商品與價格吸引力都相當「推坑生火」，走進去很難全身而退。
像是巴黎世家最經典的黑色機車包city系列原價7萬2,800元，65折後4萬7,320元，另紅色款機車包不到4萬元，價差明顯、outlet商品相當有誠意。中性款同樣以機車包鉚釘為元素的黑色皮革後背包outlet價3萬初頭就可買得到。皮夾5折起，原價近1萬5千元的黑色短夾，outlet價7,450元即可入手。多款機車包系列長短夾，不到萬元或1萬初頭就可買到。
留言