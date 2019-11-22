巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車包現省逾2萬5

2019-11-22 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



桃園華泰名品城GLORIA OUTLETS精品陣容逐漸壯大，引進愈來愈多精品大牌加入，目前全區達285個品牌，當中全台首家outlet有近60家，當中，最新話題就是甫進駐的PRADA與巴黎世家BALENCIAGA，進駐後人氣與業績表現均超乎預期。當中，巴黎世家更進了許多招牌經典款，像是最具人氣的黑色機車包city系列原價7萬2,800元，65折後4萬7千多就可買到，入店的消費者看到價錢後說「這種價錢不買不行！」，皮夾更是直接5折價起，吸引不少民眾特地遠道而來。

巴黎世家全台首家outlet進駐華泰名品城甫開幕一周，店內貨款囊括經典款與實用耐看款，商品與價格吸引力都相當「推坑生火」，走進去很難全身而退。