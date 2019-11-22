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巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車包現省逾2萬5

2019-11-22 16:25聯合報 記者江佩君／即時報導

桃園華泰名品城GLORIA OUTLETS精品陣容逐漸壯大，引進愈來愈多精品大牌加入，目前全區達285個品牌，當中全台首家outlet有近60家，當中，最新話題就是甫進駐的PRADA巴黎世家BALENCIAGA，進駐後人氣與業績表現均超乎預期。當中，巴黎世家更進了許多招牌經典款，像是最具人氣的黑色機車包city系列原價7萬2,800元，65折後4萬7千多就可買到，入店的消費者看到價錢後說「這種價錢不買不行！」，皮夾更是直接5折價起，吸引不少民眾特地遠道而來。

巴黎世家全台首家outlet進駐華泰名品城甫開幕一周，店內貨款囊括經典款與實用耐看款，商品與價格吸引力都相當「推坑生火」，走進去很難全身而退。

像是巴黎世家最經典的黑色機車包city系列原價7萬2,800元，65折後4萬7,320元，另紅色款機車包不到4萬元，價差明顯、outlet商品相當有誠意。中性款同樣以機車包鉚釘為元素的黑色皮革後背包outlet價3萬初頭就可買得到。皮夾5折起，原價近1萬5千元的黑色短夾，outlet價7,450元即可入手。多款機車包系列長短夾，不到萬元或1萬初頭就可買到。

巴黎世家outlet皮夾5折起。記者江佩君／攝影
巴黎世家outlet皮夾5折起。記者江佩君／攝影
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巴黎世家outlet有男女裝、配件等選擇。記者江佩君／攝影
巴黎世家outlet有男女裝、配件等選擇。記者江佩君／攝影
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巴黎世家outlet有許多經典包款。記者江佩君／攝影
巴黎世家outlet有許多經典包款。記者江佩君／攝影
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巴黎世家Navy Cabas帆布包原價約31,000，outlet價2萬初頭。記...
巴黎世家Navy Cabas帆布包原價約31,000，outlet價2萬初頭。記者江佩君／攝影
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（左）黑色機車包city系列原價7萬2,800元，65折後4萬7,320元。（右...
（左）黑色機車包city系列原價7萬2,800元，65折後4萬7,320元。（右）黑色皮革後背包outlet價3萬初頭可買到。記者江佩君／攝影
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巴黎世家outlet有許多經典包款。記者江佩君／攝影
巴黎世家outlet有許多經典包款。記者江佩君／攝影
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全台首家巴黎世家outlet進駐華泰名品城。記者江佩君／攝影
全台首家巴黎世家outlet進駐華泰名品城。記者江佩君／攝影
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巴黎世家紅色機車包outlet價39,195元。圖／華泰名品城提供
巴黎世家紅色機車包outlet價39,195元。圖／華泰名品城提供
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巴黎世家桃紅色肩背包原價50,900元，outlet價34,905元。圖／華泰名...
巴黎世家桃紅色肩背包原價50,900元，outlet價34,905元。圖／華泰名品城提供
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