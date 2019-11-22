維多利亞的祕密大秀真的停辦了 今年耶誕沒性感天使
WWD以「No Angels This Christmas」為標題，證實2019年維多利亞的秘密（Victorias Secret）大秀確定停辦，消息指出在今年5月至今的猜測之後，L Brands首席財務官兼副總裁Stuart Burgdoerfer證實今年大秀取消並表示，「維密大秀對品牌的業績、形象相當重要，我們正在研擬如何提高品牌定位，並尋求透過社交媒體溝通更為適合的方式。」the CUT則是以「Oh, Thank God, It’s Over Now」對維密停辦幽默致意。
今年5月便傳出維密大秀因收視下滑可能取消電視轉播，例如2018年收視觀眾只有330萬、是2016年的一半，而曾走過5次維密大秀的模特兒Shanina Shaik受訪時也透露今年沒有維密大秀；據陸媒指出，華盛頓審查者報（Washington Examiner）曾在2017年發表過評論文章指出，當維多利亞的祕密將大秀看做是公司的營銷噱頭時，現實中的消費者並不會因為大秀而連結到維密的產品，換言之就是大秀並不帶貨，而2018年前三季度維密的銷售額同比下跌了0.7%至15.3億美元，營業利潤更大跌89%至1,420萬美元，這種下滑態勢至少已持續5個季度以上。
自1995年開始的維密大秀已成為每年耶誕節前的時尚盛事，除了高人氣模特兒精采走秀之外，浮誇、奢華的性感表現也成為接下來內衣設計的前哨，歌手泰勒絲（Taylor Swift）、蕾哈娜（Rihanna）都曾獲邀至現場演唱，除證其盛大；而可以走上維密伸展台也成為模特兒的成就解鎖，包括吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）都是維密大秀要角，奚夢瑤更因為在維密大秀上跌倒、名氣扶搖直上，一舉滑進了豪門裡。
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