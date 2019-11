維多利亞的祕密大秀真的停辦了 今年耶誕沒性感天使

2019-11-22 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /即時報導



WWD以「No Angels This Christmas」為標題,證實2019年維多利亞的秘密(Victorias Secret)大秀確定停辦,消息指出在今年5月至今的猜測之後,L Brands首席財務官兼副總裁Stuart Burgdoerfer證實今年大秀取消並表示,「維密大秀對品牌的業績、形象相當重要,我們正在研擬如何提高品牌定位,並尋求透過社交媒體溝通更為適合的方式。」the CUT則是以「Oh, Thank God, It’s Over Now」對維密停辦幽默致意。

今年5月便傳出維密大秀因收視下滑可能取消電視轉播,例如2018年收視觀眾只有330萬、是2016年的一半,而曾走過5次維密大秀的模特兒Shanina Shaik受訪時也透露今年沒有維密大秀;據陸媒指出,華盛頓審查者報(Washington Examiner)曾在2017年發表過評論文章指出,當維多利亞的祕密將大秀看做是公司的營銷噱頭時,現實中的消費者並不會因為大秀而連結到維密的產品,換言之就是大秀並不帶貨,而2018年前三季度維密的銷售額同比下跌了0.7%至15.3億美元,營業利潤更大跌89%至1,420萬美元,這種下滑態勢至少已持續5個季度以上。