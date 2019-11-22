露天海外跨境「黑色購物節」超殺！台灣尚未開賣的AirPods Pro現貨開搶

2019-11-22 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



歐美一年一度的黑色星期五（Black Friday）購物節即將到來，露天拍賣與美國eBay、日本樂天攜手集結7,000萬商品，推出「海外Crazy Sale Black Friday」跨境黑色購物節，11月25日至12月5日每天整點推出3折起限量特殺商品，許多大牌經典商品從海外直送台灣，其中最夯的就是台灣尚未開賣的最新款Apple Airpods Pro無線藍牙抗噪耳機，活動期間每天晚上9點準時限量開賣，現貨直送來台，優惠價6,967元。

露天拍賣「海外Crazy Sale Black Friday」每天推出限量特殺商品，像是日本正貨直送的富士數位拍立得相機instax mini LiPlay，將原始的拍立得縮小化，可使用內建的數位相機拍攝照片，挑選後再以藍牙傳輸列印，也可用手機傳送照片，機身只有手掌大小，重量輕巧好攜帶，優惠價3,729元；加拿大戶外品牌ARCTERYX始祖鳥側背包也推出限時51折優惠價976元，有多色可選； 韓國保養品牌也由韓國直送，包括「后」的拱辰享超效保濕乳液下殺55折、雪花秀潤燥再生精華72折等。