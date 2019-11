東京奧運中華代表團進場服裝曝光 藏婚姻平權驕傲

2019-11-22 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /即時報導



中華奧林匹克委員會宣布在2020東京奧運的「中華代表團進場服」,將由設計師周裕穎擔綱,運用中日共同的漆器工藝作為細節元素,服裝靈感則來自窗花,周裕穎表示,「從『職人信念、庶民美學』出發,會選擇窗花,是因為這是所有台灣人共同且容易理解的美學回憶。」

周裕穎除了個人品牌JUST IN XX,多次推出跨界設計,也曾為王建民設計專屬NIKE AIR FORCE 1,他笑說,「設計中華代表團進場服對我來說是成就解鎖,大概只有10天的時間就要把設計圖做出來,就設計時程的經驗來說不是最趕、但是壓力最大,畢竟代表台灣形象,這是不同的高度。」他坦言困難的部分是進場運動員體型、年齡的大幅跨距是一大挑戰,因此放下之前狂野誇張的手法,回到穿著的人的本身,「例如說進場的時候要拿小旗子,整體畫面看起來不能凌亂,回到簡約線條、顏色,在現場可能也需要久站,緹花編織的運動的彈性鞋墊選擇,就很重要。」

此外,他也在男款服裝做了拼接設計,讓腰線看起來更修身,女款則是在腹部、側身都有開衩設計,讓穿著更自在;窗花以梅花圖紋為主,運用數位列印將不同圖紋樣式拼接設計,打造視覺立體感,但考量當時氣溫可能達到35度,因此會選用引以為傲的台灣本產吸濕排汗涼感抗UV布料、且是無毒可回收的環保材質,賦歸運動員需求本質,好看也好穿。此外,他也透露其實還有帽子,希望給大家驚喜容後發表,只預告不是棒球帽型,但窗花概念也會運用在帽沿的鏤空設計,打造陽光灑落時在臉上形成窗花剪影的效果。