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東京奧運中華代表團進場服裝曝光 藏婚姻平權驕傲

2019-11-22 12:53聯合報 記者楊詩涵／即時報導

中華奧林匹克委員會宣布在2020東京奧運的「中華代表團進場服」，將由設計師周裕穎擔綱，運用中日共同的漆器工藝作為細節元素，服裝靈感則來自窗花，周裕穎表示，「從『職人信念、庶民美學』出發，會選擇窗花，是因為這是所有台灣人共同且容易理解的美學回憶。」

周裕穎除了個人品牌JUST IN XX，多次推出跨界設計，也曾為王建民設計專屬NIKE AIR FORCE 1，他笑說，「設計中華代表團進場服對我來說是成就解鎖，大概只有10天的時間就要把設計圖做出來，就設計時程的經驗來說不是最趕、但是壓力最大，畢竟代表台灣形象，這是不同的高度。」他坦言困難的部分是進場運動員體型、年齡的大幅跨距是一大挑戰，因此放下之前狂野誇張的手法，回到穿著的人的本身，「例如說進場的時候要拿小旗子，整體畫面看起來不能凌亂，回到簡約線條、顏色，在現場可能也需要久站，緹花編織的運動的彈性鞋墊選擇，就很重要。」

此外，他也在男款服裝做了拼接設計，讓腰線看起來更修身，女款則是在腹部、側身都有開衩設計，讓穿著更自在；窗花以梅花圖紋為主，運用數位列印將不同圖紋樣式拼接設計，打造視覺立體感，但考量當時氣溫可能達到35度，因此會選用引以為傲的台灣本產吸濕排汗涼感抗UV布料、且是無毒可回收的環保材質，賦歸運動員需求本質，好看也好穿。此外，他也透露其實還有帽子，希望給大家驚喜容後發表，只預告不是棒球帽型，但窗花概念也會運用在帽沿的鏤空設計，打造陽光灑落時在臉上形成窗花剪影的效果。

周裕穎也參考了之前受矚目的設計，發現多是以色塊為主、又多為紅白藍色，要從中做出辨識度，所以把細節設計放在釦子上，「釦子來自中、日都有的漆器工藝，200多道塗層，大約需要4個月的時間製作，運動員也也身兼外交大使，把台灣的漆器工藝帶到國外之餘，釦子正面是金、銀主色，象徵在摘金奪銀，釦側以六色彩紅宣揚台灣是亞洲第一婚姻平權的歷史驕傲。」中華奧林匹克委員表示，中華代表團進場服結合復古窗花、百年漆器工藝、環保機能布料等三大台灣特色，且每一件進場服裝都因應運動員體型訂製，預計將在2020年5月正式發表。

周裕穎以數位列印方式展現視覺層次感，打造實際穿著起來輕盈涼感的2020年東京奧運...
周裕穎以數位列印方式展現視覺層次感，打造實際穿著起來輕盈涼感的2020年東京奧運中華代表團進場服裝。圖／JUST IN XX提供
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周裕穎設計的訂製漆器釦，以金、銀色象徵摘金奪銀的幸運物。圖／JUST IN XX...
周裕穎設計的訂製漆器釦，以金、銀色象徵摘金奪銀的幸運物。圖／JUST IN XX提供
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周裕穎設計的漆器釦子，釦側以六色彩紅宣揚台灣是亞洲第一婚姻平權的歷史重量。圖／J...
周裕穎設計的漆器釦子，釦側以六色彩紅宣揚台灣是亞洲第一婚姻平權的歷史重量。圖／JUST IN XX提供
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周裕穎運用數位印花將不同深淺、圖紋樣式的窗花做拼接設計，打造視覺層次。圖／JUS...
周裕穎運用數位印花將不同深淺、圖紋樣式的窗花做拼接設計，打造視覺層次。圖／JUST IN XX提供
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周裕穎以窗花美學、漆器工藝打造2020年東京奧運中華代表團的進場服裝。記者楊詩涵...
周裕穎以窗花美學、漆器工藝打造2020年東京奧運中華代表團的進場服裝。記者楊詩涵／攝影
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周裕影設計2020年東京奧運中華代表團進場服裝的設計圖。圖／JUST IN XX...
周裕影設計2020年東京奧運中華代表團進場服裝的設計圖。圖／JUST IN XX提供
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2020年東京奧運中華代表團的進場服裝，由周裕穎操刀設計，以環保機能布料、修身剪...
2020年東京奧運中華代表團的進場服裝，由周裕穎操刀設計，以環保機能布料、修身剪裁打造俐落視覺。圖／JUST IN XX提供
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2020年東京奧運中華代表團進場服裝的女生款，在腰際、腹部都有做開衩細節設計帶來...
2020年東京奧運中華代表團進場服裝的女生款，在腰際、腹部都有做開衩細節設計帶來穿著舒適度。圖／JUST IN XX提供
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東京奧運

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