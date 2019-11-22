東京奧運中華代表團進場服裝曝光 藏婚姻平權驕傲

2019-11-22 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



中華奧林匹克委員會宣布在2020東京奧運的「中華代表團進場服」，將由設計師周裕穎擔綱，運用中日共同的漆器工藝作為細節元素，服裝靈感則來自窗花，周裕穎表示，「從『職人信念、庶民美學』出發，會選擇窗花，是因為這是所有台灣人共同且容易理解的美學回憶。」

周裕穎除了個人品牌JUST IN XX，多次推出跨界設計，也曾為王建民設計專屬NIKE AIR FORCE 1，他笑說，「設計中華代表團進場服對我來說是成就解鎖，大概只有10天的時間就要把設計圖做出來，就設計時程的經驗來說不是最趕、但是壓力最大，畢竟代表台灣形象，這是不同的高度。」他坦言困難的部分是進場運動員體型、年齡的大幅跨距是一大挑戰，因此放下之前狂野誇張的手法，回到穿著的人的本身，「例如說進場的時候要拿小旗子，整體畫面看起來不能凌亂，回到簡約線條、顏色，在現場可能也需要久站，緹花編織的運動的彈性鞋墊選擇，就很重要。」

此外，他也在男款服裝做了拼接設計，讓腰線看起來更修身，女款則是在腹部、側身都有開衩設計，讓穿著更自在；窗花以梅花圖紋為主，運用數位列印將不同圖紋樣式拼接設計，打造視覺立體感，但考量當時氣溫可能達到35度，因此會選用引以為傲的台灣本產吸濕排汗涼感抗UV布料、且是無毒可回收的環保材質，賦歸運動員需求本質，好看也好穿。此外，他也透露其實還有帽子，希望給大家驚喜容後發表，只預告不是棒球帽型，但窗花概念也會運用在帽沿的鏤空設計，打造陽光灑落時在臉上形成窗花剪影的效果。